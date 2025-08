La Serie A accelera: un affare da milioni ridefinisce i diritti dati e scommesse

Questo nuovo capitolo rappresenta un cambiamento radicale rispetto al passato recente. L'intesa precedente, stipulata con Stats Perform, generava per la Serie A introiti ben inferiori, stimati attorno ai 18 milioni di euro per stagione. La differenza è abissale e assume un significato ancora più profondo se si considera che nella stagione appena conclusa, i club italiani non avevano percepito alcun compenso dai diritti sui dati e sulle scommesse. Un vuoto economico che aveva generato non poche preoccupazioni, e che ora viene colmato con un flusso di risorse cruciali.





Una delle ragioni dietro questa lacuna era un contenzioso legale in corso. La Lega Serie A è impegnata in una disputa con Stats Perform, nata dal mancato rispetto di un contratto quinquennale che avrebbe dovuto prendere il via con la stagione 2024/25. Quell'accordo, se fosse stato onorato, avrebbe garantito alle casse delle squadre ben 40 milioni di euro all'anno. Il nuovo accordo con Genius Sports non solo risolve l'incertezza, ma include nel suo perimetro anche due competizioni chiave per il calendario calcistico nazionale: la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ampliando così il raggio d'azione e il potenziale di monetizzazione.









Questa mossa non è solo finanziaria; ha una forte connotazione strategica in un mercato complesso come quello dei dati sportivi. Il dirigente della Lega Serie A ha sottolineato come la scelta di affidarsi a uno dei principali operatori globali sia l'unica via per tutelare scommettitori e operatori onesti. L'obiettivo è chiaro: garantire che solo i dati autorizzati, validati e generati da una fonte imparziale arrivino sul mercato. Questo processo assicura che le informazioni siano uniche e non manipolabili. Si mira inoltre a contrastare gli utilizzi illeciti di dati non autorizzati, pratiche che possono causare gravi danni all'intero settore e, peggio, privare le leghe sportive e i club delle risorse economiche che spetterebbero loro di diritto.





L'ingresso di Genius Sports segna un nuovo corso per la Serie A, un segnale evidente di come il calcio italiano stia cercando di ottimizzare ogni possibile fonte di reddito. L'attenzione ai diritti per i dati delle scommesse è diventata una componente imprescindibile della strategia finanziaria dei campionati di punta.



Per i club, significa maggiore stabilità e la possibilità di investire ulteriormente, alimentando così un circolo virtuoso che può portare benefici a tutto il sistema. Il rafforzamento delle entrate da questo segmento, unito alla protezione dell'integrità del gioco, rappresenta un duplice successo per il campionato italiano, proiettandolo verso un futuro più solido e trasparente.