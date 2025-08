Il paradosso italiano: meno giovani fanno impresa, ma un'ondata di startup innovative può ribaltare il destino

Una crescita impetuosa, alimentata anche da un aumento notevole degli investimenti nel settore. Molte di queste nuove realtà imprenditoriali sono sorte proprio con l'obiettivo di fornire strumenti digitali, percorsi formativi e prodotti su misura per chi desidera, o desidererà in futuro, avviare e gestire la propria azienda sul territorio nazionale e oltre. Dallo stesso rapporto emerge infatti che otto giovani su dieci, intenzionati a intraprendere la strada dell'imprenditoria, incontrano serie difficoltà proprio nelle fasi iniziali di avvio e nella gestione quotidiana del proprio progetto. La sfida è grande, ma le soluzioni emergono con forza. Diventa chiaro che un supporto mirato è indispensabile per chi vuole fare impresa giovani. Fortunatamente, un nuovo ecosistema di realtà sta emergendo, offrendo un aiuto concreto basato sull'esperienza di chi ha già percorso questa strada. Conoscere queste risorse può fare la differenza nel successo di un'iniziativa imprenditoriale. Ecco alcune delle realtà che si distinguono per il loro contributo all'imprenditoria giovanile e per il supporto startup in Italia:

- BacktoWork: piattaforma italiana leader nel settore dell’equity crowdfunding, autorizzata da Consob.



Favorisce l’incontro tra startup, PMI e investitori privati, offrendo un’alternativa concreta al finanziamento bancario per la crescita d’impresa. Oltre alla raccolta fondi, supporta le aziende con servizi di advisory e visibilità verso una rete qualificata di investitori;

- Bonusx: piattaforma che semplifica l’accesso a bonus e agevolazioni pubbliche per cittadini e dipendenti. Automatizza pratiche burocratiche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. È utile anche per le aziende che vogliono offrire welfare personalizzato e a basso impatto amministrativo.

- Fitprime: offre abbonamenti flessibili per l'accesso a palestre, centri sportivi e corsi online. Acquisita da Wellhub, ha ampliato la sua offerta nel settore del benessere aziendale, integrando servizi per il benessere fisico e mentale dei dipendenti.

- JetHR: soluzione digitale per la gestione delle risorse umane e delle buste paga.



Automatizza processi come l'elaborazione stipendi, la gestione delle ferie e la rilevazione presenze, migliorando l'efficienza amministrativa.

- LexDo.it: servizio legale e contabile 100% online per avviare e gestire attività. Permette di aprire società o partite IVA, creare contratti personalizzati e gestire la contabilità in modo semplice e veloce.

- Serenis: piattaforma per il supporto psicologico online con psicoterapeuti certificati. Offre percorsi personalizzati di psicoterapia e coaching, accessibili anche alle aziende per promuovere il benessere mentale dei dipendenti.

- Spoki: tool per la marketing automation via WhatsApp, SMS e altri canali conversazionali. Aiuta le aziende a convertire e fidelizzare clienti attraverso messaggi automatizzati e segmentazione avanzata.

- Startup Geeks: Offre percorsi di incubazione e accelerazione per startup early-stage.



Supporta imprenditori con formazione, mentorship e accesso a una community attiva, facilitando la trasformazione di idee in progetti concreti.

- TOT: Conto business digitale pensato per aziende. Fornisce strumenti di gestione finanziaria integrati, come fatturazione, pagamenti e analisi spese, semplificando la gestione amministrativa.