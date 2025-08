I profitti stellari dell'AI svelano una sorprendente resilienza di Wall Street

Questo dato segna un miglioramento significativo rispetto alla stima del 5,8 percento registrata all'inizio di luglio. Una percentuale notevole, pari all'81 percento delle aziende, ha superato le aspettative di guadagno. Questo è un risultato notevole, ben al di sopra della media del 76 percento degli ultimi quattro trimestri. La stagione degli utili è stata indubbiamente migliore del previsto. La forza dei guadagni aziendali si rivela particolarmente rassicurante per gli investitori. Loro, infatti, avevano assistito a un notevole calo del sentiment nel trimestre precedente. La causa era la duplice minaccia delle tariffe e le preoccupazioni per una possibile stagnazione della crescita economica. Il primo trimestre era stato piuttosto eterogeneo, accompagnato da alcuni dati economici discutibili che avevano dato un momento di pausa al mercato. Il secondo trimestre, comunque, sembra aver rappresentato un'inversione di rotta. La solidità dei risultati delle aziende strettamente legate al filone dell'AI è stata particolarmente incoraggiante.



La tesi d'investimento che vede l'AI come una forza trasformativa, capace di trainare una parte significativa della crescita economica futura e dei profitti aziendali, si sta confermando. Sono state soprattutto le mega-cap, le aziende di crescita e quelle tecnologiche legate all'AI a guidare gran parte di questi risultati. È in questi settori che si desidera essere esposti in termini di aziende. Attualmente, l'esposizione azionaria è al massimo e ci si sente a proprio agio in questa posizione. Dopo aver sostenuto il mercato per diversi trimestri, il settore dell'AI aveva incontrato turbolenze all'inizio dell'anno. L'emergere della startup cinese DeepSeek, focalizzata sull'intelligenza artificiale, aveva scosso gli investitori. Aveva alimentato le preoccupazioni per una maggiore concorrenza che avrebbe potuto minacciare il dominio dei giganti tecnologici affermati al centro del mercato dell'AI, inclusa Nvidia.



Ma i solidi risultati di Microsoft e Meta Platforms hanno rassicurato gli investitori: i massicci investimenti nell'AI stanno dando i loro frutti. Le preoccupazioni sulla domanda di AI appaiono eccessive. Questa turbolenza legata al commercio, all'inizio dell'anno, aveva spinto molti investitori a ridurre l'esposizione azionaria, soprattutto verso i titoli growth a più alto rischio. Anche dopo il rimbalzo del mercato, con l'S&P 500 in crescita di circa il 6 percento per l'anno e vicino a un massimo storico, gli investitori istituzionali sono stati lenti a tornare sull'azionario. Nel complesso, il posizionamento azionario degli investitori è ancora solo modestamente sovrappesato. Nelle prossime settimane, la forza degli utili provenienti dai nomi dell'AI e della tecnologia potrebbe attirare più investitori e spingere ulteriormente i mercati. Per chi cerca di battere il proprio benchmark ed è stato sottopesato in qualsiasi nome legato all'AI, è imperativo inseguirli.



Dopo il guadagno del 2,2 percento dell'S&P 500 a luglio, i mesi stagionalmente volatili di agosto e settembre potrebbero presentare qualche turbolenza a breve termine per i mercati. Storicamente, agosto ha segnato un'accelerazione delle fluttuazioni del mercato azionario, che raggiunge il picco in ottobre. Agosto è iniziato con una netta vendita di azioni venerdì. Le nuove tariffe statunitensi su decine di partner commerciali e gli utili non entusiasmanti di Amazon hanno pesato sul sentiment, mentre un rapporto sui salari più debole ha aumentato l'avversione al rischio. Qualsiasi ritracciamento del mercato a breve termine, comunque, dovrebbe essere visto come un'opportunità di acquisto, specialmente in alcune delle mega-cap del settore tecnologico. Con i grandi nomi dell'AI, come Alphabet, Microsoft, Nvidia, Meta Platforms e Amazon, che detengono circa un quarto del peso nell'S&P 500, la salute del commercio di AI è di buon auspicio per il mercato a livello di indice.



Nonostante le debolezze in altre parti dell'economia possano esserci, a livello di indice, le aziende più grandi dominano a tal punto che, per il momento, non rappresentano un problema significativo.