Gli accordi sui dazi migliorano il sentiment del mercato

La finestra per ottenere tariffe più basse si è chiusa.



Gli Stati Uniti considerano questo accordo come una vittoria, infatti si tratta dell'ennesimo deal concluso in rapida successione con un partner commerciale chiave. Prevediamo che i vari dettagli saranno definiti nel corso del tempo, ma la struttura principale dovrebbe rimanere invariata e le sfumature sono meno rilevanti per il mercato rispetto al sentiment generale. Nel complesso, il presidente Trump ha ottenuto titoli dei giornali positivi e gli investitori hanno ulteriori motivi per essere ottimisti.

Lewis Grant, Senior Portfolio Manager for Global Equity ESG di Federated Hermes