Dall'AI conversazionale all'IA agentica: la nuova frontiera del settore assicurativo

Oggi, la vera evoluzione è rappresentata dagli agenti intelligenti autonomi. Questi sistemi introducono un'automazione avanzata e affidabile, in grado di operare, prendere decisioni e apprendere in modo continuo all'interno di un perimetro sicuro e trasparente, dove ogni azione è tracciabile e coerente con le policy aziendali e i vincoli normativi.

Come l'AI agentica sta trasformando il mondo delle assicurazioni

Nel settore assicurativo, gli agenti intelligenti stanno già abilitando casi d'uso ad alto impatto operativo e strategico. Soluzioni basate su piattaforme come SAS Viya, che integrano IA agentica con governance e supervisione umana, consentono di operare in modo affidabile anche in contesti regolamentati. A seconda del tipo di processo e del suo livello di complessità, gli agenti possono agire in autonomia - ad esempio nei casi più ricorrenti o a bassa variabilità

- oppure collaborare con operatori umani quando sono richieste valutazioni più articolate. Spetta comunque alla compagnia definire soglie e criteri di ingaggio, stabilendo quando l'AI può intervenire da sola e quando è necessario coinvolgere un esperto.



Questo approccio ibrido consente di combinare il meglio della velocità algoritmica con la sensibilità umana. Ecco alcuni esempi di come questa tecnologia sta trasformando i servizi assicurativi:



1 - Underwriting: più veloce, preciso e scalabile



La sottoscrizione di una polizza è uno snodo cruciale per ogni compagnia assicurativa. Oggi, grazie all'IA agentica, è possibile snellire questo processo, ridurre gli errori e offrire soluzioni su misura. Analizzando in tempo reale dati eterogenei, strutturati e no, gli agenti AI sono in grado di valutare il rischio, proporre condizioni contrattuali coerenti e formulare un pricing personalizzato. Il risultato è un'esperienza cliente più fluida, reattiva e meno soggetta ad errori.



2 - Sinistri: meno attriti, più fiducia



Ritardi, errori e discrepanze nella gestione dei sinistri possono compromettere la fiducia dei clienti. In questo scenario, l'IA agentica permette di automatizzare l'intero flusso operativo e di fornire supporto decisionale in tempo reale agli operatori.



Inoltre, integrando tecniche di text analytics e computer vision, gli agenti AI sono in grado di analizzare documenti e di confrontare le informazioni con dati storici e modelli predittivi, rilevando eventuali incoerenze o criticità. Ne deriva una gestione più snella e trasparente dei processi, che migliora la soddisfazione dei clienti e l'efficienza interna.



3 - Antifrode: monitoraggio proattivo e reattività immediata



Gli agenti AI offrono un approccio proattivo all'individuazione e alla gestione delle frodi. Operando in modo continuativo, questi sistemi, sono in grado di analizzare i dati dei sinistri per identificare pattern anomali e discrepanze; mentre la capacità di connettersi a banche dati esterne consente loro di effettuare verifiche incrociate e in tempo reale. In questo modo, le compagnie possono contenere i rischi e rafforzare la propria reputazione.



4 - Customer experience predittiva e personalizzata



In un contesto in cui i clienti si aspettano interazioni rapide, coerenti e su misura, l'IA agentica rappresenta uno strumento chiave per migliorare la qualità dell'esperienza assicurativa.



Gli agenti intelligenti sono in grado di comprendere comportamenti, preferenze e bisogni, offrendo raccomandazioni personalizzate e guidando l'utente nei momenti più rilevanti del percorso. A seconda del contesto, possono proporre il rinnovo automatico di una polizza, l'aggiunta di garanzie accessorie o l'attivazione di servizi di assistenza.

Costruire l'assicurazione del futuro

L'adozione dell'agentic AI segna un cambio di paradigma per il settore assicurativo: non sostituisce l'uomo, ma lo affianca, liberandolo da compiti ripetitivi e potenziandone il ruolo nelle attività ad alto valore aggiunto. Questo modello ibrido, in cui intelligenza artificiale e umana operano in sinergia, consente di automatizzare dove serve, personalizzare dove conta e mantenere il controllo dove è indispensabile, creando processi più efficienti, trasparenti e orientati alla fiducia.

Alena Tsishchanka, Global Customer Advisory Director - SAS