Borse europee: Piazza Affari in volo, inizio settimana positivo

Gli indici europei hanno mostrato un vigore diffuso. L'Euro Stoxx 50 ha chiuso gli scambi con un incremento dell'1,5%, segnando un'onda di ottimismo che ha investito l'intero blocco. A Milano, il FTSE MIB ha brillato in modo particolare, guadagnando l'1,9% e raggiungendo quota 40.697 punti, posizionandosi come il migliore in Europa. Non sono stati da meno gli altri mercati continentali: il DAX tedesco è avanzato dell'1,4%, il CAC40 francese ha segnato un +1,1% e l'IBEX35 spagnolo ha registrato un solido +1,8%. A Piazza Affari, il paniere principale ha visto il settore bancario dominare la scena. Le quotazioni hanno registrato aumenti significativi, riflettendo la reazione positiva degli investitori agli esiti degli stress test. Tra i protagonisti di giornata figurano:

- Mediobanca: +3,46%;

- Banca MPS: +3,46%;

- Unicredit: +3,41%;

- Intesa Sanpaolo: +3,10%. Non tutte le azioni, comunque, hanno partecipato a questa ondata di rialzi.



Alcuni titoli hanno chiuso in calo. Tra le peggiori del listino milanese si sono posizionate Amplifon, con una flessione del -2,06%, Saipem in calo dello -0,98%, Campari che ha perso l'-1,07%, e Diasorin che ha ceduto l'-1,23%. Sul fronte obbligazionario europeo, i rendimenti hanno mostrato una diminuzione. Il decennale tedesco si è attestato al 2,63%, mentre quello del BTP italiano ha raggiunto il 3,44%. Lo spread BTP/Bund, che partiva da 83,48, si è attestato a circa 81 punti base dopo una flessione del 2,66%, evidenziando una maggiore fiducia nel debito italiano. Nel mercato delle valute, il dollaro statunitense ha interrotto la sua fase di recupero. Il cambio euro/dollaro ha mostrato una stabilità intorno a 1,157, con scarsi movimenti. Il dollaro/yen, invece, si è mantenuto nell'area di 147,3. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent ha registrato una leggera contrazione dello -0,35%, attestandosi a 69,2 dollari al barile.



Questo calo segue l'intervento dell'OPEC+ relativo alla produzione per il mese di settembre. L'oro, invece, ha proseguito la sua corsa. Le quotazioni spot dell'oro hanno avanzato con un +2,38%, raggiungendo i 3.374 dollari l'oncia, un segnale della persistente ricerca di beni rifugio. Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin ha continuato a scambiare in prossimità della soglia dei 115 mila dollari, mantenendo una posizione di rilievo in un contesto di mercato dinamico e in continua evoluzione. L'andamento dei bancari, in particolare, sembra aver fornito la scintilla attesa, proiettando una luce di ottimismo sui prossimi sviluppi dell'economia.