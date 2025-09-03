Piazza Affari in bilico: l'altalena delle azioni tra guadagni e ribassi



Anche Interpump ha ritrovato slancio, segnando un +1,33% a fine giornata. Il panorama bancario ha mostrato andamenti contrastanti, ma Unicredit si è elevata con un apprezzamento dell'1,06%. A ciò si contrappongono le dichiarazioni perentorie dell'amministratrice delegata di Commerzbank riguardo a un'eventuale acquisizione da parte dell'istituto italiano: "certamente no", ha affermato, specificando che una partecipazione del 26% "non cambia nulla" e che solo superando il 30% della banca tedesca si aprirebbero scenari differenti. Sul versante opposto del listino milanese, un'altra banca è stata al centro dell'attenzione per questioni di acquisizione. Mps ha ceduto l'1,97%, un calo che ha coinvolto anche il suo prossimo obiettivo, Mediobanca, in flessione dell'1,99%. La decisione di Equita di abbassare il rating sul titolo di Piazzetta Cuccia a 'hold' da 'buy' e di rimuoverlo dal suo portafoglio principale è giunta in seguito al forte rialzo registrato dalla banca dall'inizio dell'anno (+46%) e alle persistenti incertezze legate alla potenziale fusione con l'istituto senese.



Analisti come quelli di Deutsche Bank, citano tra i rischi dell'operazione la possibilità di un effetto 'overhang', causato dalla potenziale uscita di azionisti che appoggiano l'attuale amministratore delegato e che sono meno propensi a un'integrazione con Montepaschi. Nel frattempo, le comunicazioni rese pubbliche dalla Consob hanno rivelato importanti movimenti da parte di grandi investitori. Ubs detiene una partecipazione potenziale del 5,07% in Mps, gestita tramite 16 diverse società controllate. BlackRock, invece, possiede una quota del 5,052% in Bper, che ha comunque registrato un leggero aumento dello 0,57%. Tra i ribassi più significativi del giorno, infine, troviamo i titoli petroliferi, con Eni che ha perso l'1,81% e Saipem in calo del 2,29%, dimostrando la sensibilità del settore alle dinamiche globali. Il quadro complessivo di Piazza Affari dipinge una realtà finanziaria in costante mutamento, dove ogni giorno riserva nuove sfide e opportunità.



