Piazza Affari in bilico: l'altalena delle azioni tra guadagni e ribassi

Il mercato azionario milanese ha vissuto una giornata di notevole incertezza, con le quotazioni delle principali aziende che hanno disegnato traiettorie assai diverse. Nonostante una partenza vivace, diversi titoli hanno invertito la rotta, rendendo la sessione un vero e proprio banco di prova per gli investitori. La volatilità è stata la protagonista indiscussa, mettendo in evidenza la complessità delle dinamiche attuali. Tra le azioni che hanno saputo distinguersi in positivo, spicca Prysmian, che ha registrato un aumento del 2,17%. Questa performance è un chiaro riflesso dell'ottimo andamento dei giganti tecnologici negli Stati Uniti. Anche il settore della sanità ha dato segnali di forza, con Recordati in crescita del 2,45% e Diasorin che ha guadagnato l'1,94%.



Anche Interpump ha ritrovato slancio, segnando un +1,33% a fine giornata. Il panorama bancario ha mostrato andamenti contrastanti, ma Unicredit si è elevata con un apprezzamento dell'1,06%. A ciò si contrappongono le dichiarazioni perentorie dell'amministratrice delegata di Commerzbank riguardo a un'eventuale acquisizione da parte dell'istituto italiano: "certamente no", ha affermato, specificando che una partecipazione del 26% "non cambia nulla" e che solo superando il 30% della banca tedesca si aprirebbero scenari differenti. Sul versante opposto del listino milanese, un'altra banca è stata al centro dell'attenzione per questioni di acquisizione. Mps ha ceduto l'1,97%, un calo che ha coinvolto anche il suo prossimo obiettivo, Mediobanca, in flessione dell'1,99%. La decisione di Equita di abbassare il rating sul titolo di Piazzetta Cuccia a 'hold' da 'buy' e di rimuoverlo dal suo portafoglio principale è giunta in seguito al forte rialzo registrato dalla banca dall'inizio dell'anno (+46%) e alle persistenti incertezze legate alla potenziale fusione con l'istituto senese.


Analisti come quelli di Deutsche Bank, citano tra i rischi dell'operazione la possibilità di un effetto 'overhang', causato dalla potenziale uscita di azionisti che appoggiano l'attuale amministratore delegato e che sono meno propensi a un'integrazione con Montepaschi. Nel frattempo, le comunicazioni rese pubbliche dalla Consob hanno rivelato importanti movimenti da parte di grandi investitori. Ubs detiene una partecipazione potenziale del 5,07% in Mps, gestita tramite 16 diverse società controllate. BlackRock, invece, possiede una quota del 5,052% in Bper, che ha comunque registrato un leggero aumento dello 0,57%. Tra i ribassi più significativi del giorno, infine, troviamo i titoli petroliferi, con Eni che ha perso l'1,81% e Saipem in calo del 2,29%, dimostrando la sensibilità del settore alle dinamiche globali. Il quadro complessivo di Piazza Affari dipinge una realtà finanziaria in costante mutamento, dove ogni giorno riserva nuove sfide e opportunità.



