La riscossa della tecnologia di consumo: il mercato globale supera i 400 miliardi di dollari con +4,6%



I consumatori adottano comportamenti d’acquisto più consapevoli, spendendo con maggiore attenzione soprattutto durante le promozioni, un fattore che contribuisce a mantenere una dinamica stabile in un contesto economico incerto.

A livello geografico, la prima metà del 2025 ha visto l'Europa occidentale ritrovare una dinamica positiva, mentre l’Asia sviluppata continua a registrare un calo delle vendite. La Cina, invece, è cresciuta del 12%, sostenuta in modo significativo dagli incentivi governativi. Una tendenza in crescita si osserva anche in Medio Oriente, con un +5%, e nei Paesi asiatici emergenti e in America Latina. L’incertezza globale, nondimeno, continua a influenzare profondamente i comportamenti di acquisto. Secondo lo studio NielsenIQ Consumer Life 2025, il 70% dei consumatori dichiara di fare acquisti con maggiore prudenza. Si percepisce come i consumatori stiano diventando più riflessivi riguardo a come e quando comprano. I dati di NielsenIQ gfknewron Consumer evidenziano una tendenza chiara: i consumatori pianificano gli acquisti in modo strategico, spesso attendendo le promozioni; ma quando decidono di acquistare, tendono a spendere più del previsto.



Questo comportamento sottolinea l’importanza della percezione del valore e la continua rilevanza delle operazioni promozionali nel favorire le vendite.

L'omnicanalità e la ricerca del valore guidano sempre più il percorso d’acquisto. La digitalizzazione del processo di acquisto continua la sua ascesa: nel primo semestre del 2025, il 37% delle vendite globali di prodotti di tecnologia di consumo e beni durevoli è avvenuto online, un incremento del 9% rispetto al 2024. Il valore percepito rimane una priorità per i consumatori globali. Il 60% considera il rapporto qualità-prezzo come il criterio più importante nella scelta di un determinato brand.

Il settore IT traina la crescita del mercato globale. Nella prima metà del 2025, questo comparto ha guidato l'espansione, mentre diverse altre categorie mostrano segnali di stabilizzazione. - IT (PC portatili, monitor, ecc.): +11%;

- Telecomunicazioni (smartphone, ecc.): +4%;

- Piccoli elettrodomestici (friggitrici, mixer, ecc.



): +5%;

- Grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, forni, ecc.): +5%;

- Elettronica di consumo (TV, soundbar, ecc.):

-0,8%.

In Italia, il mercato si mostra stabile. Dopo un 2024 in leggera contrazione, con un -0,6% a valore, il primo semestre 2025 presenta un quadro di stabilità per la tecnologia di consumo, registrando un +0,2% a valore per un giro d’affari complessivo di 7,3 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2025, le vendite sul canale online sono cresciute del 3%, arrivando a pesare il 26,1% del totale, mentre i punti vendita tradizionali hanno subito una leggera flessione del -0,8%.

Il piccolo elettrodomestico mostra segnali positivi con un +1,5%, favorito in particolare dal comparto casa, dove gli aspirapolvere robot hanno segnato un +45% e le scope elettriche senza filo multifunzione un +64%. Cresce anche il grande elettrodomestico, con un +1,7%, spinto da prodotti come lavatrici e asciugatrici ad alta capacità e frigoriferi MultiDoor.



La telefonia, il settore più importante per giro d’affari, registra una flessione del -1,3%. Anche in Italia si assiste a una polarizzazione nelle vendite di smartphone, con il segmento premium che registra performance migliori rispetto alla fascia entry level. In controtendenza rispetto alla media globale, il settore dell’IT & Office registra un trend negativo, con un -1,5%, in recupero comunque rispetto al dato di chiusura 2024, che era un -4,1%. Il trend più negativo è quello dell’elettronica di consumo, con un -4,2%, ancora fortemente influenzato dal rallentamento del mercato TV. Un segnale incoraggiante, comunque, è la performance positiva dei segmenti high-end come OLED, che cresce del 10,2%, e le TV sopra i 75 pollici, con un +23,8%.

Analizzando i principali comparti a livello internazionale, emergono tendenze specifiche. Nel comparto IT, la crescita è trainata principalmente dai cicli di sostituzione dei dispositivi e dalla fine del supporto per Windows 10.



- Le vendite di laptop sono cresciute del +13%, con un aumento del +23% per i laptop da gaming e un'impennata del +280% per i monitor 240Hz+;

- L’AI rappresenta il 39% del mercato globale dei laptop, ma ha ancora un impatto limitato sulle decisioni d’acquisto dei consumatori.

In ambito B2B, le vendite di PC con funzionalità AI sono aumentate del 195% in Europa, secondo la fonte MI Supply Chain. Le aziende stanno investendo sempre più in PC con funzionalità AI per supportare produttività, automazione e gestione dei carichi di lavoro, sottolineando l’importanza del ciclo di vita dei prodotti e degli aggiornamenti legati alla performance nell’accelerare l’adozione di questa nuova tecnologia sia nei mercati B2B che B2C.

Per l'elettronica di consumo, in particolare i televisori:

- Le vendite sono continuate a diminuire a livello globale, con un -2%, l’eccezione è la Cina, dove i sussidi governativi sostengono la domanda;

- La domanda di grandi schermi (70”+) è cresciuta del +14% e le TV con tecnologie avanzate, che vanno oltre l’LCD, sono cresciute del +26%.





Nel mercato degli smartphone:

- Una crescita globale del +4% è sostenuta dai sussidi in Cina;

- I modelli premium, che superano i 600 dollari, registrano un aumento del +7%, mentre i modelli sotto i 600 dollari mostrano una stagnazione. I consumatori mantengono i dispositivi più a lungo, optando per modelli di fascia alta;

- Nella fascia bassa, i consumatori scelgono sempre più spesso dispositivi ricondizionati. Gli smartphone ricondizionati guadagnano terreno: in Francia, rappresentano il 41% delle vendite nel segmento inferiore ai 600 euro, secondo i dati di NielsenIQ digital purchase.

Nel segmento dell'audio portatile, gli auricolari Open-Ear registrano una crescita del 32% a livello mondiale. È l’unico sotto-segmento in espansione in tutte le regioni monitorate da NielsenIQ, grazie alle innovazioni e ai nuovi utilizzi che ne stanno ampliando la diffusione.

Infine, gli elettrodomestici. La crescita di questo comparto è guidata da tre fattori chiave: sostenibilità, semplificazione e AI.



- In Europa, le vendite di grandi elettrodomestici con etichetta A sono aumentate dal 19% nel 2023 al 31% nel 2025, segno di una crescente attenzione all’efficienza energetica. La crescita a volume, comunque, supera quella a valore, indicando una ricerca di soluzioni accessibili;

- Le vendite per le friggitrici ad aria sono in calo, con un -1%, segno di una saturazione del mercato in alcuni Paesi chiave. Nondimeno, i modelli ad alta capacità e multi-cestello continuano a crescere del +18%;

- Gli aspirapolvere mostrano un trend in forte aumento: +13%, con i robot a trainare la crescita, segnando un +34%. Anche i modelli "Wet & Dry” crescono in doppia cifra, spinti dalla domanda crescente di semplificazione e automazione.

Con l’ingresso nella seconda metà del 2025, il mercato globale della tecnologia di consumo e dei beni durevoli mostra segnali di cauto ottimismo. Grazie all’innovazione, a prezzi accessibili e a una resilienza regionale che sostiene la dinamica del settore, il mercato sembra pronto ad affrontare le incertezze politico-economiche con una fiducia misurata.



