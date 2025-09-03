HCOB PMI composito Eurozona: ad agosto primo aumento dei nuovi ordini da maggio 2024



La progressione, ciononostante, non ha ancora raggiunto la velocità desiderata, suggerendo una ripresa cauta e vulnerabile. Il settore servizi ha rappresentato un freno significativo per la crescita complessiva, registrando solo un'espansione marginale della sua attività. Questo rallentamento ha mitigato l'effetto positivo del manifatturiero, il quale, con una spinta notevole, ha registrato l'aumento più robusto della produzione in quasi tre anni e mezzo. Si tratta di una divergenza interessante: una locomotiva industriale che tira un vagone dei servizi piuttosto pesante.

Un elemento di particolare rilievo è l'incremento nei nuovi ordini del settore privato, il primo da maggio 2024. Questo segnale, benché lieve, suggerisce una rinnovata fiducia e una domanda in ripresa, principalmente sostenuta dalle vendite del manifatturiero. Gli ordini per il settore terziario hanno, comunque, mostrato solo un rialzo mensile marginale.

La domanda estera, compresa quella intra-Eurozona, ha però evidenziato un calo marcato, il più rapido da marzo, estendendo un deterioramento che dura da tre anni e mezzo.



Questa dinamica indica che la crescita dei nuovi ordini è alimentata principalmente dai mercati nazionali. Sul fronte dell'occupazione, le aziende dell'Eurozona hanno continuato ad assumere, prolungando la sequenza di creazione occupazionale per il sesto mese consecutivo. Il tasso di incremento degli organici è persino salito al suo massimo in quattordici mesi. Tale miglioramento è principalmente attribuibile al settore servizi, che ha visto un aumento delle assunzioni, mentre il manifatturiero ha continuato a ridurre il personale. Contemporaneamente, il lavoro inevaso è stato ulteriormente ridotto, con una contrazione che si è rivelata la più debole in quasi due anni e mezzo, suggerendo una gestione più efficiente delle risorse. Le prospettive per i prossimi dodici mesi mostrano un ottimismo generale tra le imprese, nonostante la fiducia complessiva sia leggermente diminuita rispetto a luglio, toccando il livello più basso in tre mesi e rimanendo inferiore alla media di lungo termine. Questo rivela una certa incertezza latente nel clima economico.





L'inflazione dei costi ha accelerato ad agosto, con le spese operative che hanno registrato l'aumento più rapido da marzo. Questa pressione è dovuta principalmente al settore servizi, anche se il manifatturiero ha indicato un rialzo delle spese, sebbene marginale. In risposta, i prezzi di vendita di beni e servizi nell'Eurozona sono aumentati al tasso più alto in quattro mesi, trasferendo in parte i maggiori costi sui consumatori e alimentando le preoccupazioni sull'andamento futuro dei prezzi. Analizzando la performance dei singoli Paesi, i dati dell'indagine di agosto rivelano differenze notevoli. La Spagna ha mostrato la crescita più rapida tra le nazioni dell'Eurozona con dati PMI disponibili, nonostante la sua espansione sia rallentata. Anche la Germania e l'Irlanda hanno registrato incrementi più deboli, ma l'Italia ha dato segnali di lieve accelerazione, mostrando una certa resilienza. La Francia, ciononostante, resta la peggiore dell'Eurozona, anche se il suo Indice PMI composito è risultato più stabile, salendo al valore più elevato in dodici mesi e avvicinandosi alla soglia di non cambiamento di 50.0.



Questi risultati dipingono un mosaico economico variegato, dove ogni nazione contribuisce, a suo modo, al panorama complessivo di una ripresa che, seppur costante, richiede ancora una solida accelerazione.

Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: “Se in bicicletta guidi troppo piano, perdi l’equilibrio: e questo è ciò che sta succedendo all’eurozona. Certo, l’economia sta crescendo da inizio anno, ma ad un tasso penosamente troppo lento. Ad agosto, l’Indice HCOB PMI Composito sull’Attività Economica si è fermato a 51.0, appena superiore allo stallo. Le tensioni politiche in Francia e Spagna, l’incertezza sugli accordi commerciali tra Europa e Stati Uniti e gli attuali problemi nel settore chiave dell’auto non aiutano. Guardando il lato positivo, l’aumento delle spese sulla difesa in Europa e il programma sulle infrastrutture lanciato dalla Germania offrono la speranza di un’economia che mantiene una rotta in avanti, ed evita appunto il rischio di ‘perdere l’equilibrio’.

Per ora, il settore terziario sembra essere in uno stato di stagflazione più che di ripresa. Il tasso di espansione, che era già lento, è diminuito ulteriormente. Inoltre, la pressione dei costi è aumentata, così come quella dei prezzi di vendita, ma in modo lieve. Nelle quattro principali economie dell’eurozona, la prestazione dei servizi è infatti peggiorata: In Spagna e Italia la crescita è rallentata, mentre Germania e Francia hanno mostrato lievi contrazioni. Tuttavia, non parliamo ancora di una tendenza al ribasso: nell’eurozona ci sono infatti segnali di stabilizzazione sia nei nuovi ordini che nel lavoro inevaso. Eppure, la situazione resta in bilico. I dati PMI relativi ai prezzi del terziario stanno probabilmente suscitando nella Banca Centrale Europea sensazioni contrastanti. Da una parte l’aumento dei costi indica pressioni inflazionistiche crescenti. Dall’altra, l’inflazione dei prezzi di vendita è rimasta quasi invariata, mostrando le difficoltà del terziario a trasferire completamente l’aumento dei costi al cliente finale. Il rialzo delle spese di produzione significa che, sotto la superficie, le pressioni inflazionistiche stanno comunque premendo al rialzo.

È interessante notare che questa lenta ripresa del settore terziario non ha comunque intaccato l’occupazione. Gli organici di agosto sono infatti lievemente aumentati. L’Italia e la Spagna hanno rallentato il ritmo di assunzione, ed il settore terziario in Germania ha addirittura fatto dei leggeri tagli, mentre la Francia ha ripreso ad assumere. Nel complesso, tutto questo indica un calo della produttività del lavoro nell’eurozona, che preoccupa dal punto di inflazionistico. Se la produttività diminuisce, i costi unitari del terziario aumentano, e questo potrebbe sbilanciare la recente moderazione della crescita salariale. La BCE sta tenendo queste dinamiche sotto stretta osservazione, come evidenziano le note degli ultimi incontri avvenuti ”.





Classifica nazionale dell’Indice PMI della Produzione Composita ad agosto

- Spagna: 53.7 (minimo in 2 mesi);

- Italia: 51.7 (massimo in 3 mesi);

- Irlanda: 51.3 (minimo in 14 mesi);

- Germania: 50.5 (flash 50.9 e minimo in 2 mesi);

- Francia: 49.8 (flash 49.8 e massimo in 12 mesi).







