HCOB PMI Terziario: ad agosto aumentano gli ordini ma rallenta la crescita



Nel frattempo, la pressione dei costi per le imprese è rimasta elevata. Nonostante questo, molte realtà del settore terziario italiano hanno deciso di sacrificare parte dei margini per stimolare la domanda, abbassando i prezzi offerti ai clienti. Un atto di equilibrismo economico che merita attenzione.

La misurazione dell'andamento è affidata all'Indice HCOB PMI dell'Attività Terziaria in Italia, che ad agosto si è attestato a 51.5. Questo dato, pur indicando una fase di espansione, rappresenta un calo rispetto al 52.3 di luglio e si configura come il valore più debole da gennaio. Un campanello d'allarme, che suggerisce una moderazione nella crescita dei servizi. Le aziende interpellate, pur segnalando l'arrivo di nuovi clienti e un flusso più consistente di ordini come motori della produzione, hanno anche ammesso che le complesse condizioni economiche hanno frenato un'espansione più decisa. Si delinea un quadro complesso, dove la resilienza si scontra con ostacoli macroeconomici.

L'indice generale, pertanto, evidenzia un rallentamento nell'attività complessiva del settore.



Questa tendenza è in netto contrasto con la sorprendente performance dei nuovi ordini totali, i quali, come già accennato, hanno segnato la crescita più veloce negli ultimi sei mesi. L'incremento dei nuovi ordini è stato ampiamente attribuito all'acquisizione di clientela fresca e a un miglioramento delle condizioni di domanda rispetto al mese precedente, come emerso dalle indagini. La solida spinta dei nuovi ordini, un fattore costante da febbraio, continua a trovare il suo fondamento principalmente nel mercato nazionale. Questo perché ad agosto le vendite rivolte all'estero hanno registrato un nuovo calo. Nonostante ciò, la velocità di questa riduzione nelle esportazioni si è attenuata, mostrando un valore marginale.

A dispetto del maggiore flusso di ordini, i prezzi di vendita nel settore terziario italiano hanno mostrato ad agosto l'aumento più contenuto degli ultimi nove mesi. Solamente il 7% delle aziende coinvolte nell'indagine ha dichiarato di aver incrementato le tariffe, rivelando un tasso di inflazione per i servizi applicati ai clienti decisamente modesto.



Dal lato opposto, i costi aziendali hanno subito un incremento più marcato su base mensile, con un tasso di inflazione che, pur essendosi alleggerito rispetto ai mesi precedenti, rimane rapido e storicamente elevato. Le analisi qualitative hanno permesso di identificare le principali voci di spesa in aumento: carburante, energia, affitti e costi di gestione. Questo scarto tra costi in salita e prezzi di vendita stagnanti mette sotto pressione i margini delle imprese.

Nella metà del terzo trimestre, le aziende di servizi hanno comunque continuato ad ampliare i propri organici, proseguendo una tendenza positiva che persiste da febbraio. Questa espansione occupazionale, seppur la più bassa in quattro mesi, si mantiene comunque superiore alla media di lungo periodo. Allo stesso tempo, permangono segnali di capacità produttiva in eccesso, dal momento che il volume di ordini inevasi è diminuito per il sesto mese consecutivo, e a un ritmo leggermente più rapido. Infine, la fiducia delle imprese per i dodici mesi a venire, pur rimanendo in territorio positivo, è scesa ai minimi di quattro mesi.



L'indice corrispondente ha perso quasi dieci punti rispetto alla sua media storica. L'ottimismo è stato evidentemente frenato da condizioni economiche percepite come deboli, anche se alcune aziende continuano a nutrire speranza, puntando su nuovi progetti e l'acquisizione strategica di nuovi clienti per alimentare la crescita.