ChatGPT domina la scena, ma soprattutto gli AI chatbot rappresentano il 58% del traffico AI



Il servizio ha attratto ben 46,6 miliardi di visite, registrando una crescita del 106% anno su anno e consolidando una quota di mercato del 48,36% sull'intero settore degli strumenti AI. La sua presenza è massiccia e la sua influenza diffusa.

Eppure, non tutte le storie raccontano una crescita lineare. Il percorso di DeepSeek, per esempio, rappresenta uno degli archi narrativi più drammatici. Ha visto un'impennata sbalorditiva, raggiungendo 2,7 miliardi di visite, con una crescita del 48.848% anno su anno. Tuttavia, la sua traiettoria ha subito una brusca inversione: da febbraio a luglio 2025, il traffico è calato del 39,5%. Questo episodio sottolinea quanto rapidamente l'entusiasmo possa affievolirsi in assenza di un interesse costante e sostenuto.

Contrariamente a questa tendenza, Grok è emerso dal nulla per conquistare 686,9 milioni di visite, con un incremento strabiliante del 1.343.408% anno su anno. Questo lo ha proiettato al settimo posto tra gli AI chatbot più visitati, un risultato notevole per uno degli ultimi arrivati sul mercato AI.



Nel frattempo, Gemini ha proseguito la sua ascesa, registrando 1,7 miliardi di visite, un aumento del 156% anno su anno. Ha mantenuto una media di 246,2 milioni di visite mensili nell'ultimo trimestre, segno inequivocabile della sua affermazione come sfidante di peso nel comparto dei chatbot.

L'analisi, condotta da Sujan Sarkar, cofondatore di onelittleweb.Com, ha esaminato indicatori chiave di performance. Questi includono le visite web annuali, la crescita del traffico su base annua e mensile, le menzioni nei media, la durata media delle sessioni e le recensioni e valutazioni negli app store. I dati provengono da fonti autorevoli come Semrush, Muck Rack, l'App Store e aitools.Xyz.

I risultati dello studio rivelano alcune importanti tendenze: - Gli strumenti AI hanno quasi raggiunto i 100 miliardi di visite nell'ultimo anno, con i chatbot che detengono il 58,8% di questa quota; - ChatGPT domina con il 48,36% di tutte le visite agli strumenti AI; - Dopo aver toccato il picco di 520 milioni di visite nel febbraio 2025, il traffico web di DeepSeek è calato costantemente fino a 314,6 milioni al mese entro luglio, una diminuzione del 39,5% in cinque mesi; - Grok è salito a 686,9 milioni di visite in soli dodici mesi, una crescita sbalorditiva del 1.343.408% anno su anno, posizionandosi al settimo posto tra i dieci AI chatbot più visitati; - La rapida ascesa di Gemini ha mostrato una crescita del 156% anno su anno, consolidando la sua posizione di rivale più prossimo a ChatGPT; - L'influenza dei media è determinante: i leader del settore hanno ricevuto 7,7 milioni di menzioni mediatiche in dodici mesi, spesso in concomitanza con picchi di traffico; - Le tendenze di coinvolgimento degli utenti indicano che Claude è in testa per tempo di utilizzo, con 16 minuti e 44 secondi per visita, mentre Microsoft Copilot si trova in coda.





Ecco la classifica dei dieci AI chatbot più visitati nel 2025 secondo l'AI Big Bang Study: - 1 ChatGPT: 46,6 miliardi di visite; 24,0 miliardi di variazione anno su anno; 106% di crescita anno su anno; 48,36% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 2 DeepSeek: 2,7 miliardi di visite; 2,7 miliardi di variazione anno su anno; 48.848% di crescita anno su anno; 3,96% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 3 Gemini: 1,7 miliardi di visite; 1,0 miliardi di variazione anno su anno; 156% di crescita anno su anno; 1,74% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 4 Perplexity: 1,5 miliardi di visite; 1,0 miliardi di variazione anno su anno; 227% di crescita anno su anno; 1,42% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 5 Claude: 1,2 miliardi di visite; 771,1 milioni di variazione anno su anno; 201% di crescita anno su anno; 1,07% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 6 Microsoft Copilot: 957,2 milioni di visite; 743,5 milioni di variazione anno su anno; 348% di crescita anno su anno; 0,86% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 7 Grok: 686,9 milioni di visite; 686,9 milioni di variazione anno su anno; 1.343.408% di crescita anno su anno; 1,17% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 8 Poe: 378,0 milioni di visite:

-321,5 milioni di variazione anno su anno:

-46% di crescita anno su anno; 0,00% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 9 Meta AI: 130,3 milioni di visite; 107,4 milioni di variazione anno su anno; 468% di crescita anno su anno; 0,16% di quota di mercato dei chatbot per visite web; - 10 Mistral: 101,4 milioni di visite; 81,9 milioni di variazione anno su anno; 420% di crescita anno su anno; 0,07% di quota di mercato dei chatbot per visite web.





Perplexity ha registrato un'impennata del 227%, raggiungendo 1,5 miliardi di visite, alimentata dalla sua reputazione per risposte rapide e precise nelle ricerche. Claude lo ha seguito da vicino con una crescita del 201% e 1,2 miliardi di visite, distinguendosi per la capacità di mantenere gli utenti coinvolti più a lungo di qualsiasi altro chatbot. Nel contempo, Microsoft Copilot è cresciuto del 348% arrivando a 957,2 milioni di visite, beneficiando della sua profonda integrazione con gli strumenti di Microsoft Office.

Più in basso nella lista, Meta AI e Mistral hanno mostrato crescite percentuali notevoli, rispettivamente del 468% e del 420% anno su anno. Nondimeno, il loro traffico è rimasto al di sotto dei 150 milioni di visite ciascuno, suggerendo una portata più di nicchia. I dati, in generale, rafforzano un modello chiaro: i chatbot che mantengono una copertura mediatica costante tendono a sostenere la loro crescita. Quelli che perdono i riflettori, con tutto ciò, spesso vedono il loro slancio affievolirsi rapidamente in questo settore in continua evoluzione.





Clicca per ingrandire l'immagine

