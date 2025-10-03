Vendite al dettaglio in Italia: ad agosto un calo nei volumi accende un campanello d'allarme



I dati di agosto 2025, confrontati direttamente con il mese precedente, illustrano una contrazione precisa: le vendite al dettaglio registrano un -0,1% in valore e un -0,3% in volume. Questa diminuzione si manifesta in modo piuttosto omogeneo, coinvolgendo sia i beni alimentari, con un -0,1% in valore e un -0,4% in volume, sia i beni non alimentari, che mostrano un -0,1% in valore e un -0,2% in volume. È una fotografia che suggerisce una certa prudenza nelle abitudini di spesa delle famiglie, le quali potrebbero star adeguando il proprio carrello alla congiuntura economica. Il trimestre che va da giugno ad agosto 2025, d'altro canto, offre una prospettiva leggermente più incoraggiante. In termini congiunturali, le vendite al dettaglio evidenziano un aumento dello 0,8% in valore e dello 0,3% in volume. Questa crescita si estende ai beni alimentari (+1,2% in valore e +0,2% in volume) e ai beni non alimentari (+0,5% in valore e +0,3% in volume). Questi numeri trimestrali, nonostante un segnale positivo, non cancellano del tutto l'attenzione che il dato mensile più recente merita, indicando un possibile rallentamento delle dinamiche di spesa.



Un'analisi su base tendenziale, confrontando agosto 2025 con lo stesso mese dell'anno precedente, mostra una variazione positiva dello 0,5% in valore per le vendite al dettaglio, ma al contempo una diminuzione dell'1,3% in volume. I beni alimentari vedono il loro valore aumentare (+1,6%), ciononostante, i volumi registrano un calo significativo (-2,2%). I beni non alimentari, invece, affrontano una doppia flessione, sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,2% e -0,6%). Questi dati delineano una situazione complessa, dove l'incremento della spesa nominale non sempre corrisponde a un maggiore acquisto di beni, suggerendo una riduzione del potere d'acquisto dei consumatori. All'interno del settore dei beni non alimentari, si osservano variazioni tendenziali piuttosto disomogenee tra i vari gruppi di prodotti, evidenziando come le scelte di consumo siano diventate estremamente selettive:

- I Prodotti di profumeria, cura della persona registrano l'aumento più robusto, con un +5,4%;

- Gli Elettrodomestici, radio, tv e registratori subiscono il calo più significativo, pari al -3,4%;

- Anche i Prodotti farmaceutici mostrano una diminuzione considerevole del -3,4%.





Un'analisi approfondita delle diverse forme distributive rivela dinamiche molto interessanti. Rispetto ad agosto 2024, il valore delle vendite al dettaglio ha visto una crescita notevole per l'eCommerce (+6,1%) e per la grande distribuzione (+2,5%). Però, le imprese operanti su piccole superfici (-2,2%) e le vendite fuori dai negozi (-2,6%) hanno subito una contrazione. Questo indica una chiara riorganizzazione delle abitudini di acquisto dei consumatori, che si stanno sempre più orientando verso canali più moderni e spesso più convenienti, come le piattaforme online e i grandi punti vendita, a scapito dei negozi tradizionali e del commercio ambulante.