I vincitori dei Banking Award 2025: l'innovazione che trasforma il settore bancario





Ecco i protagonisti dell'innovazione:

- Miglior Campagna Marketing & Brand Position

Vincitore: Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano

Il Gruppo Cassa Centrale si è aggiudicato questo riconoscimento per una campagna di comunicazione che ha saputo unire una strategia di ampio respiro nazionale con un profondo radicamento nel territorio. La campagna, intitolata "Fondato sul Bene Comune", ha valorizzato il ruolo cruciale delle Banche di Credito Cooperativo. Ha raggiunto oltre 400 milioni di contatti, attraverso un mix efficace di televisione, radio, stampa e canali digitali, coinvolgendo ben 17 regioni italiane. Questa iniziativa ha dimostrato una sinergia impeccabile tra i team interni, le agenzie e i referenti locali, comunicando i valori cooperativi in maniera autentica e costruendo una narrazione distintiva, facilmente adattabile a ogni contesto locale.

- Miglior Progetto AML & Compliance Digitale

Vincitore: Banca Sella

Banca Sella è stata premiata per aver rinforzato i suoi sistemi di contrasto al riciclaggio di denaro (AML, Anti-Money Laundering) nel processo di onboarding digitale.



Il suo progetto, Sella x Trustfull, ha integrato algoritmi OSINT (Open Source Intelligence) e un sofisticato sistema di identity scoring. Questa soluzione permette di rilevare anomalie in tempo reale, senza compromettere l'esperienza utente e ottimizzando l'allocazione delle risorse. Un connubio perfetto tra innovazione tecnologica e praticità operativa, essenziale per la resilienza dei processi e l'evoluzione dei controlli digitali nel settore bancario.

- Miglior Fintech

Vincitore: CheckSig

CheckSig ha conquistato il premio risolvendo una problematica concreta e diffusa: la complessità della fiscalità legata alle criptovalute. Offrendo la prima soluzione di regime amministrato in Italia per le cripto-attività, l'azienda ha semplificato gli adempimenti fiscali per migliaia di investitori, automatizzando il calcolo e la trattenuta delle imposte. Con un tasso di adozione del 92% e una retention del 93%, ha stabilito nuovi standard nel settore, proteggendo i clienti da errori e incertezze.



Una proposta che combina efficienza, trasparenza e scalabilità, rivoluzionando di fatto l'interazione tra mondo cripto e fisco.

- Miglior Progetto Digital CX

Vincitore: Poste Italiane

Poste Italiane ha introdotto una modalità pionieristica di identificazione vocale, rendendo l'accesso all'assistenza più semplice e veloce, e al tempo stesso aumentando l'autonomia del cliente. Il progetto "Postemyvoice" rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nella Digital CX (Customer Experience): oltre 3.000 adesioni registrate in pochi mesi. Si tratta di un'interazione naturale e sicura, basata sulla biometria vocale, integrata in tutti i canali di customer care. Un'iniziativa che fonde sicurezza, semplicità e un'attenzione centrale all'utente, aprendo la strada a una customer experience più fluida, inclusiva e tecnologicamente evoluta.

- Miglior Progetto ESG

Vincitore: Banca Widiba

Il riconoscimento a Banca Widiba premia la costruzione di una cultura ESG (Environmental, Social, Governance) autentica e partecipata, dove le persone sono il cuore del cambiamento.



Il progetto ha saputo coniugare inclusione, sostenibilità e solidarietà attraverso un ecosistema di iniziative co-create con i dipendenti. Con un forte accento su Diversity & Inclusion e sull'engagement della comunità aziendale, Banca Widiba ha trasformato la diversità in valore e la partecipazione in impatto concreto. Un esempio tangibile e replicabile di come l'ESG possa generare risultati duraturi sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

- Miglior Progetto Tech & AI Innovation

Vincitore: Crédit Agricole

Crédit Agricole ha ricevuto il premio per aver sviluppato un modello predittivo avanzato che migliora la relazione con il cliente attraverso offerte personalizzate ad alto potenziale di conversione. Il progetto Next Best Offer segna un balzo in avanti nel marketing bancario: ha coinvolto oltre 1,7 milioni di clienti, raggiungendo una copertura dell'84% sul primo prodotto suggerito e raddoppiando l'efficacia rispetto alle campagne tradizionali. Un sistema scalabile, ben strutturato e supportato da metriche robuste, che eleva la proposta commerciale a nuova frontiera dell'intelligenza artificiale (AI) applicata al business.





IKN Italy, con la sua pluriennale esperienza nella formazione e informazione del middle management, riconosce e valorizza i professionisti che, nel corso dell'anno, si sono distinti per leadership e innovazione. Per l'edizione 2025 dell'evento, l'organizzazione ha assegnato cinque premi ad honorem, celebrando figure di spicco che stanno plasmando il futuro del settore.

Questi i premi speciali:

- Best CEO in Banking

Vincitore: Ing. Frederik Geertman, Amministratore Delegato, Banca Ifis

L'Ing. Frederik Geertman è stato premiato per aver guidato Banca Ifis in un periodo di profonda trasformazione strategica. Ha orchestrato l'acquisizione di Illimity con una chiara visione industriale, promuovendo al contempo lo sviluppo nel private banking e nei servizi di asset management. La sua leadership ha saputo coniugare ambizione e concretezza, generando sinergie per 75 milioni di euro e rafforzando la posizione di Banca Ifis in progetti ad alto valore aggiunto.



Rappresenta un'evoluzione credibile del moderno amministratore delegato.

- Best Woman in Banking

Vincitore: Dott.Ssa Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile BNP Paribas per l'Italia

La Dott.Ssa Elena Goitini ha ricevuto il riconoscimento per aver guidato con equilibrio, visione e determinazione BNL BNP Paribas, promuovendo un'evoluzione sia strategica sia culturale. Alla guida della divisione Private Banking e Wealth Management e come prima donna Amministratore Delegato in un grande istituto italiano, la Dott.Ssa Goitini incarna una leadership inclusiva e proiettata verso l'innovazione. È capace di interpretare i cambiamenti del settore bancario ponendo al centro il capitale umano, la sostenibilità e una crescita responsabile.

- Best Manager Under 35 - Woman

Vincitore: Dott.Ssa Francesca Marasca, Head of Impact, Banca Sella

La Dott.Ssa Francesca Marasca si è aggiudicata il premio per il suo contributo alla strategia di innovazione di Banca Sella, con una visione fortemente orientata alla sostenibilità, alla creazione di valore condiviso e alla cultura dell'open innovation.



La Dott.Ssa Marasca incarna una nuova generazione di leadership femminile: consapevole e abile nell'attivare ecosistemi ad alto impatto, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

- Best Manager Under 35 - Man

Vincitore: Paolo Pierri, Head of Artificial Intelligence, Banca Generali

Paolo Pierri ha ottenuto il riconoscimento per aver guidato con competenza e lungimiranza l'area AI in Banca Generali. Ha tradotto dati e tecnologie complesse in strategie concrete a supporto della crescita. Pierri rappresenta una leadership under 35 che sa trasformare le sfide in opportunità, contribuendo all'innovazione dell'ecosistema bancario con visione e un forte impulso tecnologico.

- Best Digital Awareness

Vincitore: MPS Academy Banca Monte dei Paschi di Siena

L'iniziativa MPS Academy di Banca Monte dei Paschi di Siena è stata premiata per aver ideato e realizzato un progetto formativo all'avanguardia.



Questo programma ha integrato digitalizzazione, intelligenza artificiale e competenze umane, con l'obiettivo primario di elevare la consapevolezza digitale di tutti i dipendenti. Il progetto ha saputo combinare formazione tecnica e sviluppo del mindset, promuovendo una cultura digitale attenta e consapevole. Prepara così la banca ad affrontare le sfide dell'innovazione tecnologica, mettendo al centro il pensiero critico e l'intelligenza emotiva.