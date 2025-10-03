HCOB PMI servizi: a settembre nuovi ordini e occupazione spingono la crescita economica



L'Indice HCOB PMI dell'Attività Terziaria in Italia, un barometro chiave della salute economica, è balzato a 52.5 a settembre, rispetto al 51.5 di agosto. Questo dato si posiziona ben al di sopra della soglia di 50.0, che indica un'espansione, per il decimo mese consecutivo, evidenziando un tasso di crescita che non si vedeva da maggio. Laddove l'attività è aumentata, le imprese hanno spesso collegato questo miglioramento a un flusso maggiore di nuovi ordini, a una domanda in ripresa e a un rinnovato interesse per i loro prodotti e servizi.

L'incremento dei nuovi ordini è stato forte, in effetti il più rapido da aprile 2024. Questo segna l'ottavo mese consecutivo di crescita per le commesse, un segnale di vitalità per l'economia italiana. Questo aumento dei nuovi ordini complessivi si è verificato nonostante le richieste provenienti dall'estero abbiano continuato a diminuire. Le esportazioni di servizi hanno mostrato una riduzione per il quattordicesimo mese consecutivo, con un calo leggermente più marcato rispetto ad agosto.



Le aziende attribuiscono questa contrazione della domanda estera di settembre a un indebolimento generale della domanda in Europa e alle persistenti tensioni geopolitiche.

Il miglioramento complessivo dei nuovi ordini e l'espansione dei servizi offerti hanno stimolato nuove assunzioni. Questo ha portato a un continuo aumento del livello occupazionale a fine terzo trimestre, l'ottavo mese consecutivo di crescita del personale. Ciononostante, il ritmo delle nuove assunzioni ha subito un rallentamento, scendendo al valore più debole da aprile. Nonostante questo moderato incremento degli organici, le aziende sono riuscite a gestire efficacemente il carico di lavoro. Le commesse inevase sono diminuite per il settimo mese consecutivo; questa riduzione, sebbene lieve, è stata la maggiore in cinque mesi, a dimostrazione di una buona capacità di smaltimento del lavoro.

Sul fronte dei prezzi, l'inflazione dei costi ha rallentato il suo passo rispetto ad agosto, ma le imprese del terziario hanno comunque registrato un nuovo e significativo aumento delle spese a settembre.



Spesso è stato citato l'aumento dei salari come causa principale di questa inflazione, spesso legato agli aggiornamenti dei contratti nazionali. Le imprese hanno anche segnalato costi maggiori per le materie prime, per l'energia e per gli affitti. L'incremento delle spese operative a settembre ha generato un ulteriore aumento delle tariffe applicate ai clienti, che continuano a crescere mensilmente da ormai quattro anni. Però, in linea con l'andamento dei costi, anche il tasso di inflazione dei prezzi di vendita ha rallentato rispetto ad agosto, mostrando solo un lieve rialzo, il più debole da novembre dell'anno precedente.

La fiducia in un futuro incremento dei nuovi ordini e nei piani di espansione dell'offerta di servizi ha permesso alle aziende di mantenere previsioni di crescita positive per i prossimi dodici mesi. L'ottimismo è cresciuto rispetto ad agosto, ma resta comunque più debole della media storica della serie. Alcune imprese anticipano che i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 potranno fornire un importante slancio agli affari, generando nuove opportunità e stimolando ulteriormente l'attività economica nel settore dei servizi.





Secondo Nils Müller, Junior Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “Gli ultimi dati HCOB PMI presentano tendenze divergenti: se l’economia terziaria continua a crescere, il settore manifatturiero è di nuovo scivolato in contrazione. Il PMI composito, che rispecchia l’andamento dell’attività di entrambi i settori con un unico valore, segnala un’espansione modesta con lo stesso tasso del mese precedente. Eppure, tale stabilità cela uno sbilanciamento tra i due settori, suscitando dubbi sulla sostenibilità della ripresa del settore privato italiano. Il settore terziario ha concluso il terzo trimestre con un valore forte, visto che l’attività economica ha indicato il più rapido tasso di incremento da maggio e la più veloce espansione dei nuovi ordini dell’ultimo anno e mezzo. Il campione intervistato ha indicato un miglioramento della domanda nazionale mentre gli ordini esteri continuano a diminuire a causa della debole domanda europea e le incertezze geopolitiche. L’occupazione ha segnato una crescita per l’ottavo mese consecutivo, anche se a tasso attenuato, e le commesse arretrate si sono ulteriormente ridotte.

A settembre, la pressione dei costi è rimasta elevata, con le aziende terziarie che si sono lamentate dell’aumento salariale – spesso dovuto ad accordi di categoria, ma anche del rialzo delle spese energetiche, degli affitti e dei beni di consumo. I prezzi di vendita continuano ad aumentare prolungando una sequenza mensile al rialzo a quattro anni, nonostante il rispettivo tasso di inflazione sia diminuito ai minimi in dieci mesi. Alcune aziende hanno applicato sconti per supportare la domanda, il che suggerisce che le pressioni sui margini cominciano a farsi sentire. L’ottimismo tra le aziende terziarie è lievemente migliorato, alimentato da previsioni di una richiesta di nuovi ordini in aumento e a piani di estensione dei servizi offerti. Se la fiducia resta inferiore alla media storica, alcune aziende si aspettano la spinta dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Complessivamente, le prospettive economiche dell’economia italiana dipendono da quanto i servizi riusciranno a mantenere vigore malgrado la persistente inflazione dei costi e le difficoltà esterne, e da quanto il manifatturiero possa stabilizzarsi al fine di ottenere una ripresa più bilanciata ”.



