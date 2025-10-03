Eurozona: ad agosto frenata dei prezzi industriali

Eurozona: ad agosto frenata dei prezzi industriali

Un segnale importante arriva dalle ultime rilevazioni di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea: ad agosto 2025, i prezzi alla produzione industriale hanno registrato un calo significativo. Questo dato inverte la tendenza del mese precedente, suggerendo dinamiche diverse per l'economia continentale. Un'analisi approfondita rivela una contrazione dello 0,3% nell'Eurozona e dello 0,4% nell'UE rispetto a luglio 2025.

Solo un mese prima, a luglio 2025, i prezzi avevano invece mostrato una crescita, rispettivamente dello 0,3% nell'Eurozona e dello 0,6% nell'UE. Il confronto su base annuale evidenzia una diminuzione ancora più marcata: ad agosto 2025, i prezzi industriali sono scesi dello 0,6% nell'Eurozona e dello 0,4% nell'UE se paragonati ad agosto 2024.



Questi numeri disegnano uno scenario dove i costi per le aziende stanno diminuendo, con possibili effetti a catena su consumatori e investimenti.

A livello mensile, l'analisi per raggruppamento industriale nella Eurozona mostra un quadro variegato ma con un trend ribassista dominante. I prezzi dei beni intermedi sono diminuiti dello 0,1%, mentre la flessione più consistente si è vista nel settore dell'energia, con un calo dell'1,3%. Per contro, i beni strumentali e i beni di consumo non durevoli hanno registrato un leggero aumento dello 0,1%. I beni di consumo durevoli hanno invece visto una diminuzione dello 0,1%. L'industria complessiva, escludendo l'impatto dell'energia, è rimasta stabile.

Nell'intera Unione Europea, le dinamiche sono simili. I prezzi dei beni intermedi hanno mostrato un calo dello 0,1%, e l'energia ha guidato la discesa con un -1,4%. I beni strumentali e i beni di consumo non durevoli sono aumentati dello 0,1%, mentre i beni di consumo durevoli sono rimasti stabili.


Anche qui, l'industria totale al netto dell'energia ha mantenuto la stabilità.

Osservando le performance dei singoli Stati membri a livello mensile, si notano significative differenze nei prezzi alla produzione industriale. Tra i paesi che hanno registrato i cali più consistenti troviamo:

- Danimarca: -1,3%;

- Paesi Bassi: -1,0%;

- Romania: -1,0%;

- Austria: -0,8%;

Al contrario, alcuni paesi hanno visto un aumento, come: Estonia: +5,4%; Finlandia: +1,9%; Slovacchia: +1,3%;

Anche nazioni chiave dell'Eurozona e dell'UE hanno registrato flessioni importanti: l'Italia ha segnato un -0,7%, la Germania un -0,3% e la Francia un -0,2%.

Il panorama annuale conferma la tendenza al ribasso per l'energia, ma introduce anche elementi di crescita in altri settori. Nella Eurozona, da agosto 2024 ad agosto 2025, i prezzi alla produzione industriale per i beni intermedi sono diminuiti dello 0,3%.


Il settore dell'energia ha continuato la sua forte discesa, con un -4,1%. Ciononostante, altri settori hanno mostrato resilienza e crescita: i beni strumentali sono aumentati dell'1,8%, i beni di consumo durevoli dell'1,6%, e i beni di consumo non durevoli del 2,0%. Complessivamente, i prezzi industriali esclusa l'energia hanno mostrato un incremento dell'1,0%.

Analogamente, nell'intera Unione Europea, i prezzi dei beni intermedi sono diminuiti dello 0,1%, mentre l'energia ha perso il 3,4%. Nondimeno, la crescita è stata evidente per i beni strumentali (+1,7%), i beni di consumo durevoli (+1,6%) e i beni di consumo non durevoli (+2,2%). Anche a livello di UE, l'industria totale senza l'energia ha registrato un aumento dell'1,0%.

Sul fronte dei singoli Stati membri, le variazioni annuali dei prezzi alla produzione industriale evidenziano notevoli differenze. I maggiori cali sono stati osservati in: Portogallo (-4,3%); Lussemburgo (-4,2%); Estonia (-3,2%).


Dall'altra parte, alcuni paesi hanno mostrato un'espansione robusta:

- Bulgaria: +9,1%;

- Svezia: +4,1%;

- Romania: +3,1%;

L'Italia ha registrato un modesto aumento dello 0,5%, la Germania una diminuzione dell'1,9% e la Francia un +0,1%, mostrando traiettorie economiche divergenti all'interno del blocco.


Eurozona: ad agosto frenata dei prezzi industriali
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie