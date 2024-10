HCOB PMI Terziario Italia: a settembre attività quasi in stagnazione

Allo stesso tempo, le aziende terziarie italiane hanno attuato a settembre una politica dei prezzi meno aggressiva. Le aziende che hanno aumentato le loro tariffe lo hanno fatto per proteggere i loro margini di profitto trasferendo l’incremento dei costi sui clienti. Il tasso complessivo di inflazione dei prezzi di vendita è stato marginale e tra i minori degli ultimi tre anni. Concludendo con una nota positiva, il settore terziario italiano ha mostrato a settembre una maggiore fiducia sulle prospettive di attività dei prossimi 12 mesi. Le aziende monitorate hanno espresso speranza di un miglioramento delle condizioni economiche nel corso dell’anno a venire e prevedono l’acquisizione di nuovi clienti. Malgrado il notevole miglioramento rispetto ad agosto, il livello di ottimismo ha indicato un valore inferiore alla media storica.

Aziende italiane ottimiste per il futuro

Secondo Jonas Feldhusen, Junior Economist presso la Hamburg Commercial Bank AG, “Stagnazione a settembre. A fine terzo trimestre, l’ultimo HCOB PMI Composito relativo all’economia del settore privato italiano segnala un’evoluzione negativa, con il valore dell’indice sceso in contrazione per la prima volta quest’anno, posizionandosi su 49.7. Questa tendenza sembra allinearsi con quella di altre due nazioni in difficoltà, Germania e Francia. A contribuire alla flessione del PMI sono stati sia il settore manifatturiero che quello terziario, con il primo sceso al tasso più rapido nel corso del mese e i servizi in crescita solo marginale. Nel settore terziario, le opportunità di nuovi ordini sia complessivi che esteri mostrano difficoltà a decollare. Per il secondo mese consecutivo, il flusso delle commesse in entrata è diminuito, con le aziende campione che lo imputano alle deboli condizioni di vendita. Eppure, l’attività resta in lieve crescita e, in questo contesto, il settore continua timidamente a sforzarsi per aumentare il livello degli organici. Con il lavoro inevaso in calo da un anno e i nuovi ordini sotto una pressione crescente, resta incerto quanto a lungo le aziende potranno mantenere il loro attuale ritmo di assunzione. Per il terziario italiano, l’inflazione da costi sembra continuare a creare difficoltà: le aziende citano salari ed energia come principali cause, ma faticano a trasferire i costi sui clienti, visto che i prezzi di vendita sono aumentati solo marginalmente. In merito al futuro, le aziende italiane dei servizi si mostrano più ottimiste. Dopo due mesi di forte deterioramento della fiducia, i dati di settembre relativi alle previsioni economiche a breve termine hanno mostrato un rialzo. Queste speranze sono legate ad aspettative di un miglioramento delle condizioni economiche e all’acquisizione di nuovi clienti”.