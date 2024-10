HCOB PMI Composito Eurozona: a settembre attività in contrazione totale

Manifatturiero e servizi in contrazione

L’Indice HCOB PMI della Produzione Composita dell’Eurozona, che consiste in una media ponderata dell’Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell’Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria, una volta destagionalizzato si è posizionato a settembre in territorio di contrazione e per la prima volta da febbraio. Dal picco in tre mesi di 51.0 di agosto, l’indice principale è sceso a 49.6 indicando un marginale calo dell’attività del settore privato a fine terzo trimestre. Gli andamenti settoriali di settembre sono peggiorati, con la produzione industriale dell’eurozona in declino accelerato, il più rapido di quest’anno, mentre la crescita del terziario è rallentata ai minimi in sette mesi.

Male Italia, Francia e Germania

Le tre maggiori economie dell’eurozona, Germania, Francia e Italia, hanno tutte registrato a settembre contrazioni su base mensile dell’attività. La Germania ha guidato la flessione al ribasso, con la produzione del settore privato scesa per il terzo mese consecutivo e al tasso più rapido da febbraio. La Francia ha di nuovo segnato una contrazione, pagando in parte le conseguenze successive alla spinta ricevuta ad agosto dai Giochi Olimpici di Parigi. Nel frattempo, l’Italia ha indicato il primo mese di calo di quest’anno, anche se il tasso di contrazione è stato solo marginale. In Spagna e Irlanda, le altre due nazioni i cui dati PMI compositi sono disponibili, si sono visti dati in espansione, con la prima che ha registrato un forte e accelerato rialzo. Dagli ultimi dati raccolti dall’indagine, il livello dei nuovi ordini ricevuti dalle aziende del settore privato dell’eurozona si è ridotto per il quarto mese consecutivo e ad un tasso peraltro accelerato ed il più forte da gennaio. Il nuovo, per quanto marginale deterioramento della domanda di servizi si è accompagnato ad un rapido crollo degli ordini manifatturieri. Le vendite estere, incluso il traffico intra-eurozona, sono peggiorate ed hanno registrato il più rapido calo dei nuovi ordini internazionali da dicembre dell’anno scorso, frenando considerevolmente il volume dei nuovi ordini complessivi. Le aziende dell’eurozona monitorate dall’indagine hanno indicato un altro calo mensile delle commesse inevase, estendendo l’attuale sequenza di contrazione a un anno e mezzo e ad un tasso lievemente più rapido della media della sequenza stessa. Il ritmo di completamento degli ordini manifatturieri e terziari di settembre è aumentato in ambedue i settori. A fine terzo trimestre, le aziende dell’eurozona hanno ridotto il loro livello occupazionale, ad un tasso che, sebbene marginale è stato il più rapido da dicembre 2020, segnando peraltro lo stesso valore di gennaio 2021 e novembre e dicembre 2023. La riduzione dei posti di lavoro è interamente collegata all’economia manifatturiera, considerando che i tagli occupazionali di questo settore hanno più che controbilanciato il modesto incremento degli organici registrato dalle aziende terziarie. Allo stesso tempo, la fiducia registrata a settembre sulle prospettive economiche future ha continuato a ridursi, segnando il quarto mese consecutivo di deterioramento dell’ottimismo. Quest’ultimo, anche se continua ad essere presente, ha indicato le più basse aspettative economiche per l’attività dei prossimi 12 mesi di quest’anno. Infine, i dati HCOB PMI hanno rilevato un nuovo e forte rallentamento della pressione sui costi dell’eurozona. Nel complesso, il tasso di inflazione dei costi è stato il secondo più lento da novembre 2020 (quello di luglio 2023 è stato poco inferiore a quest’ultimo di settembre). A fine terzo trimestre, è rallentato anche il tasso di incremento dei prezzi di vendita delle aziende dell’eurozona, con un rialzo solo modesto delle tariffe complessive applicate ai clienti e al tasso più debole in poco più di tre anni e mezzo.