La ripartenza del manifatturiero italiano: indice PMI dice produzione su, ma i prezzi spingono al ribasso



Questa mossa, strategica per stimolare la domanda, ha chiaramente messo in evidenza le dinamiche complesse che attraversano il mercato attuale.

L'Indice HCOB PMI® (Purchasing Managers' IndexTM) sul Settore Manifatturiero Italiano si è attestato a 49.9 a ottobre. Questo valore, che sintetizza la performance manifatturiera analizzando aspetti come nuovi ordini, produzione, occupazione, tempi di consegna dei fornitori e scorte di acquisti, si è avvicinato notevolmente alla soglia di stabilizzazione di 50.0. Pur rimanendo in una fase di lieve contrazione, il dato più recente rappresenta un miglioramento rispetto al 49.0 registrato a settembre.

L'indice principale ha rivelato tendenze divergenti. Una modesta crescita della produzione e un prolungamento dei tempi di consegna da parte dei fornitori, che di solito indicano una maggiore attività nella catena di fornitura, hanno controbilanciato la contrazione riscontrata negli indici relativi ai nuovi ordini, all'occupazione e alle scorte di acquisti.



Queste dinamiche disegnano un panorama in cui alcuni elementi mostrano segnali di ripresa, altri riflettono una persistente cautela.

Le condizioni della domanda nel settore manifatturiero italiano sono rimaste complessivamente deboli a ottobre. Sia gli ordini totali che quelli provenienti dall'estero hanno subito una flessione, anche se quest'ultima è stata contenuta. Le aziende interpellate hanno ricondotto tale debolezza all'incertezza macroeconomica e a un interesse minore, specialmente da parte dei clienti di Francia e Germania, mercati chiave per l'esportazione italiana.

All'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno, malgrado il rallentamento dei nuovi ordini, la produzione ha registrato un leggero incremento. Questa spinta è stata attribuita principalmente all'acquisizione di nuovi clienti e, in alcuni casi, a un aumento delle vendite.

Le aziende manifatturiere italiane hanno ridotto i loro acquisti, segnalando di possedere scorte sufficienti per soddisfare le esigenze produttive. Di conseguenza, a ottobre, le scorte di acquisti hanno continuato a diminuire.



Sia la quantità di acquisti effettuati che le giacenze in magazzino sono scese a un livello moderato e simile, indicando una gestione prudente delle risorse.

Nondimeno, i fornitori hanno faticato a evadere gli ordini con tempestività, e i tempi di consegna per materie prime e semilavorati si sono allungati per il quinto mese consecutivo. Le interruzioni nella catena di fornitura sono state attribuite a carenze di materiali, scioperi e ritardi doganali, evidenziando le vulnerabilità persistenti nel sistema logistico globale.

Nonostante la domanda di beni manifatturieri si sia mantenuta contenuta, le pressioni sui costi di produzione sono aumentate, come hanno riferito le aziende. Tale incremento è derivato dall'aumento dei prezzi delle materie prime e delle spese di spedizione, portando il tasso di inflazione dei prezzi dei beni al livello più forte da marzo. Ciononostante, le aziende hanno preso la decisione di tagliare i loro prezzi di vendita. Questa mossa riflette il tentativo di stimolare la domanda e la forte pressione della concorrenza sui prezzi, con un livello di sconto applicato ai prezzi di vendita che è stato il maggiore degli ultimi otto mesi.





Per quanto riguarda l'occupazione, la diminuzione netta è stata lieve. Le imprese del campione hanno specificato che il calo è stato una conseguenza di dimissioni volontarie e della scadenza di contratti di lavoro, piuttosto che di veri e propri licenziamenti, delineando un quadro meno preoccupante per il mercato del lavoro.

Persiste una domanda modesta, ma le aziende sono riuscite a smaltire ulteriormente gli ordini in fase di lavorazione. Il tasso di diminuzione del lavoro inevaso è stato netto ed elevato se paragonato alla media di lungo periodo.

Guardando ai prossimi dodici mesi, le imprese manifatturiere italiane si mostrano ottimiste riguardo a un aumento dei livelli di produzione. Il grado di fiducia delle imprese ha, infatti, raggiunto il picco degli ultimi quattordici mesi. Le aspettative sono legate all'acquisizione di nuovi clienti, a un aumento degli ordini e al lancio di nuovi prodotti, alimentando la speranza di una ripresa più solida. Sebbene il settore manifatturiero italiano si trovi ancora in una situazione delicata, gli ultimi dati delineano un miglioramento, seppur cauto, delle prospettive future.









