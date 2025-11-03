Il nucleare torna al centro degli investimenti? Un webinar gratuito per comprendere lo scenario





L'iniziativa nasce dalla constatazione che sempre più risparmiatori e investitori si stanno rivolgendo ai propri consulenti finanziari per comprendere meglio le dinamiche del settore nucleare e valutare l'inserimento in portafoglio di strumenti finanziari legati a questo comparto. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato, quando l'energia atomica era considerata un tabù assoluto, soprattutto in Paesi come l'Italia dove la questione è stata storicamente definita attraverso un referendum popolare.

Il webinar, moderato dal nostro direttore, Gigi Beltrame vedrà la partecipazione di un panel di altissimo profilo, composto da professionisti con competenze complementari che garantiranno una visione completa e approfondita del tema. Gian Luca Bocchi, consulente finanziario e curatore della pagina web MorkeMindy.com, aprirà i lavori fornendo il contesto generale e illustrando le ragioni della rinnovata attenzione verso il nucleare. Interverranno Gabriele Turissini, consulente finanziario con esperienza pluriennale nella gestione di portafogli diversificati, e Fulvio Marchese, consulente e formatore specializzato nell'educazione finanziaria degli investitori.





La componente tecnica e l'analisi degli strumenti disponibili sul mercato saranno curate da rappresentanti di alcune delle principali società di gestione del risparmio attive nel settore degli ETF. Edoardo Passaretti, Regional Director di GlobalX ETFs Europe, fornirà la prospettiva di una delle case di investimento più innovative nel panorama degli exchange traded funds tematici. Piergiacomo Braganti, Director of Macroeconomic Research di WisdomTree Europe, offrirà un'analisi macroeconomica approfondita sulle tendenze energetiche globali e sul ruolo che il nucleare potrebbe giocare nella transizione energetica. Chiuderà il panel Alessandro Rollo, ETF Sales Associate di VanEck, società storicamente all'avanguardia nell'offerta di soluzioni di investimento settoriali.

Il titolo scelto per il webinar pone una domanda fondamentale: stiamo assistendo a un vero cambiamento di percezione nei confronti dell'energia nucleare o si tratta di un fenomeno temporaneo? La questione è tutt'altro che scontata, soprattutto in un Paese come l'Italia dove la scelta contraria al nucleare è stata sancita dalla volontà popolare.



Tuttavia, lo scenario energetico globale è profondamente mutato negli ultimi anni e le sfide poste dalla decarbonizzazione, unite ai rallentamenti nella crescita delle energie rinnovabili, stanno spingendo numerosi Paesi a riconsiderare l'opzione nucleare come parte integrante del mix energetico futuro.

Le fonti rinnovabili, pur rappresentando una componente essenziale della transizione energetica, mostrano infatti limiti strutturali nella loro capacità di fornire energia in modo costante e prevedibile. L'intermittenza di solare ed eolico, unita alle sfide legate allo stoccaggio dell'energia, rendono difficile immaginare un sistema elettrico basato esclusivamente su queste fonti, almeno nel medio termine. Parallelamente, la domanda di elettricità continua a crescere in modo esponenziale, spinta dall'elettrificazione dei trasporti, dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dalla diffusione dei data center e dalla digitalizzazione crescente dell'economia.

In questo contesto, il nucleare viene sempre più visto come una fonte energetica in grado di garantire produzione costante, elevata densità energetica e assenza di emissioni di CO2 durante il funzionamento degli impianti.



I progressi tecnologici, con lo sviluppo dei reattori di nuova generazione e dei cosiddetti small modular reactors (SMR), stanno inoltre riducendo alcuni dei problemi storicamente associati all'energia atomica, come gli elevati costi iniziali e i lunghi tempi di costruzione. A fianco dei grandi Data Center, nascono piccole centrali nucleari che forniscono energia e questa sta diventando la normalità.

Dal punto di vista degli investimenti, questo rinnovato interesse si sta traducendo in una crescente offerta di strumenti finanziari dedicati al settore nucleare. ETF tematici, fondi settoriali e certificati legati alle società attive nella filiera atomica stanno registrando volumi crescenti e attirando l'attenzione non solo degli investitori istituzionali ma anche dei risparmiatori retail. Comprendere le caratteristiche di questi strumenti, i rischi associati e le prospettive di lungo periodo diventa quindi fondamentale per chiunque voglia effettuare scelte consapevoli e diversificare il proprio portafoglio di strumenti finanziari.

L'evento si propone proprio di fornire gli strumenti conoscitivi necessari per orientarsi in questo panorama complesso, mantenendo un approccio rigorosamente informativo ed educativo.



Non verranno proposti prodotti specifici né sollecitati investimenti particolari, ma si offrirà una panoramica completa delle dinamiche in atto, dei fattori che stanno determinando il ritorno di interesse verso il nucleare e delle modalità attraverso cui gli investitori possono eventualmente esporsi a questo settore, prendendo coscienza dei rischi.

Il webinar rappresenta quindi un'opportunità preziosa per tutti coloro che vogliono approfondire un tema destinato probabilmente a giocare un ruolo sempre più rilevante nel panorama energetico e finanziario dei prossimi anni, indipendentemente dalle posizioni personali sul nucleare. La qualità dei relatori e l'approccio multi-prospettico garantiscono un dibattito equilibrato e informato, capace di fornire elementi di valutazione solidi per decisioni di investimento consapevoli.