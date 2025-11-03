Il FTSE MIB sfida le previsioni: ecco quali azioni hanno sorpreso il mercato e quelle che hanno deluso



Diverse aziende hanno contribuito a questo slancio positivo, evidenziando come specifiche notizie o aggiornamenti possano influenzare profondamente la percezione del mercato. Tra le protagoniste della giornata si è distinta A2A, che ha registrato un notevole balzo del 7,2%. Questo incremento è arrivato dopo che la prestigiosa banca d'affari Morgan Stanley ha migliorato il proprio giudizio sul titolo, alzandone il prezzo obiettivo a 3,25 euro. La fiducia degli analisti di mercato si è riflessa prontamente nelle quotazioni, premiando la multiutility. Ottime performance anche per Italgas, che ha guadagnato il 2,3%, e per il colosso energetico Enel, in crescita dello 0,5%. Il settore finanziario ha mostrato anch'esso una solida tenuta, fornendo un importante supporto all'indice generale. UniCredit ha incrementato il suo valore dello 0,4%, mentre Unipol ha messo a segno un robusto +2,1%. Anche Banca Popolare di Sondrio ha partecipato a questa dinamica positiva, chiudendo con un aumento dell'1,6%.



Questi movimenti suggeriscono una fiducia diffusa nella stabilità e nelle prospettive di crescita degli istituti di credito e delle compagnie assicurative italiane. Anche al di fuori delle utility e dei finanziari si sono registrati segnali incoraggianti. Eni ha leggermente avanzato, a seguito della notizia della firma di una joint venture per petrolio e gas con la malese Petronas, un'operazione che potrebbe aprire nuove opportunità di sviluppo. Stellantis ha aggiunto lo 0,9% al suo valore, beneficiando di un aumento delle immatricolazioni di auto in Francia, un mercato chiave per il costruttore automobilistico. Prospettive positive anche per Leonardo, salita del 2,4% in attesa di risultati che si prevedono mostreranno un rafforzamento degli utili, alimentando l'ottimismo degli investitori. Un ulteriore elemento a favore dell'indice è giunto dai dati macroeconomici. L'indice PMI manifatturiero per l'Italia è cresciuto a 49,9 nel mese di ottobre, rispetto al 49,0 del periodo precedente.



Questo dato ha superato le aspettative degli economisti e ha contribuito a infondere fiducia nel comparto industriale, consolidando la percezione di un'economia in ripresa, seppur graduale. Nondimeno, non tutte le azioni hanno condiviso lo stesso destino positivo. La seduta ha visto alcune delusioni, con perdite significative per titoli di alto profilo. Ferrari ha ceduto il 2% del suo valore, dopo che le case d'investimento Evercore ISI e Bernstein hanno tagliato i loro prezzi obiettivo per il titolo a 475 dollari. Questa revisione al ribasso ha inevitabilmente pesato sull'andamento della casa automobilistica di lusso. Ancora più marcata è stata la flessione per Campari, che ha perso il 2,4%. La caduta è avvenuta in seguito alla notizia che le autorità fiscali hanno sequestrato 1,29 miliardi di euro in azioni al suo azionista di controllo, un evento che ha generato incertezza e preoccupazione tra gli investitori. Questi cali ricordano la volatilità intrinseca del mercato azionario, dove anche le notizie meno attese possono determinare bruschi cambiamenti.



La giornata ha offerto un mix di sorprese positive e sfide inattese, sottolineando la complessità e il dinamismo della Borsa di Milano.