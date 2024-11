Treni in corsa: boom di passeggeri in Europa nel 2023



Nel 2023 i treni europei hanno registrato un boom di passeggeri, con un aumento del 11,2% rispetto al 2022, raggiungendo i 429 miliardi di passeggeri per chilometro, il numero più alto dal 2004. Questo significa che quasi il doppio dei passeggeri ha scelto il treno nel 2023 rispetto al 2020, anno segnato dalla pandemia.

Germania regina delle ferrovie

Germania è la nazione leader nel trasporto ferroviario, con 2,7 miliardi di passeggeri per chilometro, ovvero il 33,9% del totale europeo. Seguono la Francia con 1,2 miliardi e l'Italia con 800 milioni. A livello di viaggi pro capite, la Germania, insieme all'Austria, è in testa con 32 viaggi per persona, seguite dalla Danimarca (31,3) e dal Lussemburgo (30,1). L'Italia si posiziona invece con 15 viaggi pro capite, molto lontana dalla Svizzera che ne registra 54,8 per ogni abitante. La Grecia si classifica ultima, con solo 1,2 viaggi pro capite.

Il treno cresce in tutta Europa

Il trasporto ferroviario di passeggeri è in crescita in tutta Europa, con tutti i Paesi che hanno registrato un aumento rispetto al 2022, ad eccezione della Grecia e della Bulgaria. La Croazia ha registrato l'aumento più significativo (+40,6%), seguita da Lussemburgo (+29,9%), Irlanda (+27,9%) e Spagna (+26,0%). L'Italia ha registrato un aumento del 18,7%, in costante crescita dal post-pandemia.

La tempesta Daniel colpisce la Grecia

La Grecia ha registrato un calo del 39,7% dei viaggi in treno nel 2023, principalmente a causa dei danni alla rete ferroviaria causati dalla tempesta Daniel a settembre. I servizi ferroviari verso nord sono stati interrotti, impattando negativamente sul settore.