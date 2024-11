Ponte di Ognissanti: un boom di turisti in Italia



Il ponte di Ognissanti è iniziato nel migliore dei modi, con un boom di turisti in Italia. Un clima primaverile ha favorito le gite fuori porta e i soggiorni in strutture ricettive. Le previsioni di Coldiretti stimano che 7 milioni di italiani abbiano fatto una gita fuori porta mentre 9 milioni abbiano optato per un soggiorno più lungo, con un focus sul turismo rurale e sulle strutture agrituristiche.

Boom di prenotazioni negli hotel: Roma, Venezia e Milano le più gettonate

Secondo Assoturismo-Cst, le strutture alberghiere hanno registrato un’elevata domanda, con il 74% delle camere prenotate. Un dato significativo, che evidenzia un incremento rispetto al 2023, quando il tasso di occupazione si attestò al 68%. Il turismo straniero, soprattutto quello proveniente da Germania, Francia e Olanda, sta trainando i fatturati, con un tasso di occupazione dell’85% nelle città d’arte e nelle aree metropolitane. Roma, Venezia e Milano si confermano le destinazioni più gettonate, con un tasso di occupazione del 82%, 84% e 78% rispettivamente.

Il turismo termale e il sud Italia

Le località termali sono in crescita, con un tasso di occupazione del 77%. Anche il Nord Est (79%) e il Nord Ovest (75%) registrano ottimi risultati, con una particolare impennata di prenotazioni in Piemonte. Al di sotto della media, le regioni del Sud e Isole (62%), anche se la Campania si distingue per i buoni risultati.

Un ponte all'insegna del turismo esperienziale

I dati confermano che il turismo italiano sta vivendo un momento positivo, con un’attenzione crescente verso il turismo esperienziale. Le famiglie cercano esperienze uniche, tra sagre, escursioni e soggiorni in agriturismi. Anche il turismo balneare sta vivendo un boom, con famiglie che approfittano del clima mite per tornare in spiaggia, dalla riviera ligure a Mondello, passando per il litorale laziale.