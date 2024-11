Lo smart working in Italia: un futuro incerto per le PMI



Lo smart working, un modello di lavoro che ha preso piede durante la pandemia, sta attraversando un momento di svolta in Italia. Se da un lato le grandi aziende hanno consolidato il lavoro da remoto, dall'altro le piccole e medie imprese (PMI) mostrano un trend opposto, con un ritorno in ufficio e un minor interesse per l'aumento del lavoro da remoto.

Lo smart working nelle grandi aziende

Le grandi aziende italiane hanno abbracciato il modello dello smart working con entusiasmo, con quasi 2 milioni di lavoratori che lavorano da remoto, un dato che si avvicina al picco raggiunto durante la pandemia. Il 96% delle grandi aziende ha ormai consolidato questa prassi, e una su tre prevede addirittura di aumentarla nel prossimo anno. Questo trend è guidato da diversi fattori, tra cui la possibilità di attrarre e trattenere talenti, la riduzione dei costi e la maggiore flessibilità per i lavoratori.

Le PMI: ritorno in ufficio e sfiducia nello smart working

Le PMI, invece, hanno mostrato un trend opposto, con un calo del numero di lavoratori a distanza. Si è passati da 570mila nel 2023 a 520mila nel 2024, e solo l'8% delle aziende prevede un aumento del lavoro da remoto nel 2025. Questo cambio di rotta è probabilmente dovuto alla fine dell'obbligo per i lavoratori fragili di lavorare da remoto, che ha portato al ritorno in ufficio di molti dipendenti. Secondo Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working, nelle piccole realtà, lo smart working è ancora visto come uno strumento occasionale per la conciliazione tra vita privata e lavorativa, e non come una vera innovazione nell'organizzazione del lavoro.

Il punto di vista dei lavoratori

Uno studio di Hays Italia, con il contributo dello Studio legale Daverio&Florio, conferma quanto rilevato dall'Osservatorio del Politecnico di Milano: la maggior parte dei lavoratori (75%) sarebbe pronta a cercare un nuovo lavoro o a lasciare quello attuale, in caso di rientro forzato in ufficio. Dal punto di vista economico, per accettare la cancellazione del lavoro agile, i professionisti richiederebbero in media un aumento del 30% dello stipendio netto attuale, ovvero circa 7mila euro annui.

Secondo Alessio Campi, People & Culture Director di Hays Italia, lo smart working è ormai diventato un elemento fondamentale per i lavoratori, e le aziende che decidono di tornare alla modalità classica dovranno gestire con cautela il passaggio. Soprattutto nei confronti dei dipendenti attuali, almeno nel breve periodo: solo una piccola parte sarebbe disposta a restare nell'azienda attuale in assenza di lavoro da remoto.

Il futuro dello smart working in Italia

Il futuro dello smart working in Italia è incerto. Le grandi aziende hanno già abbracciato il lavoro da remoto, mentre le PMI sembrano più restie al cambiamento. Il punto di vista dei lavoratori è chiaro: lo smart working è ormai un diritto di fatto e non sono disposti a rinunciarvi. La sfida per le aziende sarà quella di trovare un equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e le proprie necessità, in un contesto in continua evoluzione.