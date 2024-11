La COP16 di Cali: tra passi in avanti e ostacoli insormontabili sulla biodiversità



La 16esima conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP16) si è conclusa a Cali, in Colombia, con un giorno di ritardo e risultati controversi. I delegati di 196 paesi hanno raggiunto un accordo sulla creazione di un fondo per compensare i paesi che forniscono informazioni genetiche di piante, animali e microrganismi per la ricerca, ma sono rimasti bloccati sulla questione dei finanziamenti per la conservazione della biodiversità.

Un fondo per le informazioni genetiche: un passo avanti verso una giusta ricompensa

Uno dei risultati chiave della COP16 è stata la creazione di un fondo per ricompensare i paesi per l'uso delle loro informazioni genetiche (DSI). Il fondo sarà finanziato da aziende farmaceutiche e cosmetiche che ottengono profitti dallo sfruttamento di queste informazioni, con contributi pari all'1% dei profitti o allo 0,1% dei ricavi. L'accordo, tuttavia, prevede la partecipazione volontaria delle aziende e non garantisce un'effettiva efficacia. Si stima che il fondo potrebbe raccogliere più di 1 miliardo di euro all'anno, destinati alla conservazione degli ecosistemi nei paesi beneficiari.

L'inserimento delle popolazioni indigene tra le delegazioni permanenti

Un'altra importante novità riguarda il riconoscimento formale delle popolazioni indigene negli ambienti meno modificati dall'umanità come delegazioni permanenti alle conferenze sulla biodiversità. Negli ultimi vent'anni, il gruppo ha partecipato in modo informale, ma la loro partecipazione è ora ufficialmente riconosciuta, sottolineando il ruolo fondamentale delle popolazioni indigene nella preservazione degli ecosistemi naturali.

Lo stallo sui finanziamenti per la conservazione: un'occasione persa?

Nonostante la creazione del fondo per le DSI, la COP16 non ha prodotto un accordo significativo sui finanziamenti per la conservazione della biodiversità. L'obiettivo di raggiungere i 20 miliardi di dollari di contributi annuali entro il 2025, stabilito alla COP15, rimane irrealistico. Le discussioni sul tema sono state interrotte a causa della mancanza di consenso tra i paesi e della partenza di molti delegati. La questione sarà ridiscussa l'anno prossimo a Bangkok, in Thailandia, in un incontro preparatorio per la prossima COP.

Il legame tra perdita di biodiversità e cambiamenti climatici: un'urgenza condivisa

In vista della COP29 sul clima, che si terrà a Baku, in Azerbaijan, a novembre, i delegati della COP16 hanno votato per un documento che associa la perdita di biodiversità al cambiamento climatico. Questo riconoscimento, supportato da numerosi studi scientifici, sottolinea l'urgenza di azioni coordinate per affrontare le sfide ambientali globali.