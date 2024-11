Crisi dell’acciaio europeo: prezzi in calo e competizione cinese



Le acciaierie dell’Europa occidentale stanno affrontando un periodo difficile con prezzi in calo e una crescente concorrenza proveniente dalla Cina. Le acciaierie cercano di aumentare i prezzi dei rotoli laminati a caldo, ma la mancanza di domanda e i tassi di interesse elevati rendono difficile raggiungere gli obiettivi.

I prezzi dell’acciaio in calo

Le acciaierie europee cercano di aumentare i prezzi dei rotoli laminati a caldo a 600 euro (650 dollari) per tonnellata, rispetto ai 520-530 euro di fine settembre. Tuttavia, questi prezzi rappresentano comunque una diminuzione del 25% rispetto agli 800 euro (865 dollari) richiesti a gennaio. La mancanza di domanda, dovuta principalmente all’aumento dei tassi di interesse, sta frenando la capacità delle acciaierie di ottenere gli aumenti di prezzo desiderati. Un commerciante ha paragonato la situazione attuale a quella della crisi finanziaria del 2008, ma ha sottolineato che il problema attuale è legato al lato industriale, non al lato bancario.

Il ruolo dei tassi di interesse

I tassi di interesse elevati nell’Eurozona hanno avuto un impatto negativo sulla domanda di acciaio. La Banca Centrale Europea (BCE) ha recentemente annunciato un taglio dei tassi di riferimento, ma le fonti di MetalMiner ritengono che siano necessari ulteriori tagli per stimolare l’attività economica. La diminuzione degli avvii di abitazioni in Germania, la più grande economia europea, sottolinea la debolezza del settore delle costruzioni, un importante utilizzatore di acciaio.

La crisi del settore automobilistico

Il settore automobilistico europeo sta affrontando una crisi, con le immatricolazioni di nuovi veicoli in calo. Il calo delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV), in particolare, è un fattore significativo. La concorrenza da parte di produttori cinesi come BYD, che offrono prezzi più bassi, sta mettendo sotto pressione i produttori europei.

Le importazioni cinesi

L’importazione di auto elettriche cinesi, che utilizzano acciaio cinese, sta minacciando le acciaierie europee. L’Unione Europea (UE) ha introdotto misure compensative per contrastare le importazioni cinesi, ma queste misure potrebbero non essere sufficienti per fermare l’afflusso di auto a basso costo. L’aumento della concorrenza cinese sta portando le acciaierie europee ad affrontare una situazione difficile con una domanda debole e un futuro incerto.