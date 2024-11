Bonus ristrutturazioni e mobili: proroga e conferme nella Manovra 2025



La Manovra 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri e in discussione alle Camere, conferma e aggiorna i bonus per ristrutturazioni e mobili, offrendo interessanti opportunità per chi intende effettuare lavori sugli immobili.

Bonus ristrutturazioni: proroga e novità

Il bonus ristrutturazioni al 50% è stato prorogato, ma con alcune modifiche. La detrazione Irpef è concessa fino a un massimo di 96 mila euro per singola unità immobiliare, ma solo per le prime case. Per le seconde case la percentuale scende al 36%, con una spesa massima di 48 mila euro.

Gli interventi ammessi comprendono un'ampia gamma di lavori, dalla sostituzione di infissi e serramenti alla rimozione di barriere architettoniche, passando per l'installazione di ascensori e scale di sicurezza, interventi di risparmio energetico e bonifica dell'amianto. Per le parti comuni degli edifici residenziali, è prevista la detrazione per i lavori di manutenzione ordinaria.

Importanti novità riguardano la modalità di fruizione del bonus: non è più possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Il beneficio fiscale si ottiene tramite detrazione Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus mobili: confermato al 50%

Anche il bonus mobili è stato prorogato, consentendo la detrazione del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 5 mila euro per l'acquisto di mobili e apparecchiature destinate a case in ristrutturazione. Questo bonus è applicabile non solo per gli appartamenti, ma anche per immobili danneggiati da eventi calamitosi, inclusi box auto e garage.

Per richiedere il bonus mobili, è necessario utilizzare pagamenti tracciabili come bonifici o carte di credito. Il bonus è collegato a interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, e si applica anche nel caso di ripristino di immobili danneggiati.

Aggiornamento catastale: chiarezza sul tema

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che l'aggiornamento catastale previsto non comporta un aumento delle rendite catastali, ma si limita a un adeguamento delle mappe catastali per chi ha usufruito del Superbonus. L'aggiornamento riguarda coloro che non hanno mai dichiarato alcune modifiche strutturali all'immobile, e ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza nel settore edilizio.