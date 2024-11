Bonus Edilizi: detrazioni ridotte e proroghe in vista del 2025



Il Governo italiano ha approvato una bozza di manovra finanziaria che prevede importanti novità in merito ai bonus edilizi, con riduzioni e proroghe per i principali interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e sisma bonus.

Bonus Edilizi: detrazioni in calo per il 2025

A partire dal prossimo anno, le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico e potenziamento antisismico (articolo 16 bis del Dpr 917/1986) saranno ridotte. L’aliquota scenderà al 36% per le spese sostenute nel 2025 e al 30% per quelle del 2026 e 2027. Per chi acquista l’immobile come abitazione principale, le aliquote potranno essere elevate al 50% o al 36%, a seconda dell'anno di spesa. Unica eccezione è la sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza con quelli a gas di ultima generazione, che continuerà a godere di una detrazione del 50%. La spesa massima detraibile per unità immobiliare rimarrà comunque pari a 96.000 euro.

Ecobonus prorogato per il 2025

L’ecobonus, previsto dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013, è stato prorogato per altri tre anni, ma con detrazioni ridotte. Questo bonus riguarda interventi di efficientamento energetico come la sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione ad alta efficienza, l’installazione di pompe di calore o sistemi a biomasse, interventi su muri, pavimenti, coperture e infissi e l'installazione di pannelli e/o schermature solari. Anche per questi interventi, le detrazioni avranno gli stessi valori del bonus edilizio, ma la spesa massima detraibile dipenderà dal tipo di intervento effettuato.

Bonus Mobili e Superbonus: novità in arrivo

Il bonus mobili, destinato all’acquisto di arredamento e grandi elettrodomestici per gli immobili che hanno beneficiato di interventi di ristrutturazione agevolati, è stato prorogato per il 2025. La detrazione sarà del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro. Anche il Superbonus è stato oggetto di modifiche. Per ottenere la detrazione del 65% sulle spese effettuate nel 2025, gli interventi dovranno soddisfare determinati requisiti entro il 15 ottobre 2024. Per le singole unità immobiliari sarà necessario aver presentato la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) entro tale data. Per gli interventi sui condomini, oltre alla CILA, sarà necessaria la delibera assembleare di approvazione dei lavori. Infine, per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio, bisognerà aver presentato l'istanza per acquisire il titolo abilitativo entro la suddetta data.

Un'ulteriore novità riguarda le spese del Superbonus sostenute nel 2023. Queste potranno essere portate in detrazione su 10 anni presentando, entro la fine del 2024, una dichiarazione dei redditi integrativa che indichi tale opzione. Qualora la dichiarazione integrativa dovesse comportare un'imposta maggiore, sarà possibile pagarla senza sanzioni o interessi entro il termine dei versamenti per il periodo d'imposta 2024.