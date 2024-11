Bitcoin in forte rialzo: sfiorati nuovi massimi storici e arriva l'upgrade Nakamoto



La criptovaluta più famosa al mondo, Bitcoin, ha registrato un notevole incremento nelle ultime settimane, sfiorando nuovi massimi storici. In particolare, nei giorni scorsi ha superato quota 73.000 dollari, un livello non raggiunto da marzo 2024, e si avvia a chiudere il mese di ottobre con un guadagno del 14%, il miglior risultato da marzo.

Quali sono le cause del rialzo di Bitcoin?

Il recente aumento del prezzo di Bitcoin è dovuto a una combinazione di fattori tecnici e di domanda. La criptovaluta ha quasi raggiunto il suo record storico di 73.700 dollari, toccato a marzo 2024. Bitcoin vanta ora una capitalizzazione di circa 1.450 miliardi di dollari, posizionandosi come il decimo asset più prezioso al mondo. Questo livello è sostenuto sia dal crescente interesse istituzionale attraverso gli ETF, che continuano ad attirare ingenti capitali, sia dal supporto di alcune figure politiche, come Donald Trump, la cui candidatura ha innescato un "effetto simpatia" fra molti cripto-investitori.

Le elezioni americane in arrivo il prossimo 5 novembre, che vedono sfidarsi Donald Trump, candidato repubblicano ed ex presidente, e Kamala Harris, candidata democratica e vicepresidente, stanno contribuendo al rialzo delle quotazioni di Bitcoin. Trump, che si è presentato come il candidato pro-cripto, ha corteggiato l'industria delle criptovalute quest'anno, mentre Harris è stata più silenziosa sul tema. Il risultato delle elezioni americane è considerato da molti come un catalizzatore chiave per il prezzo di Bitcoin.

Stacks: l'upgrade Nakamoto e le sue implicazioni per Bitcoin

Mentre Bitcoin macina record, si stanno diffondendo notizie interessanti sul ruolo della criptovaluta come riserva di valore. Stacks, la soluzione di scalabilità di Bitcoin, ha completato con successo la fase di rollout del suo upgrade "Nakamoto", che ha raggiunto la piena operatività il 30 ottobre 2024. Chiamato in onore del famoso (e per ora sconosciuto) creatore di Bitcoin, Nakamoto, l'upgrade è progettato per incrementare la velocità del network, aumentare la sicurezza e rendere il sistema più resistente alle eventuali manipolazioni dei miner.

Stacks, lanciato nel 2021, è un "Layer 2" di Bitcoin, ovvero una piattaforma che mira a risolvere i problemi di Bitcoin legati alla scalabilità, all’alta latenza, alle limitate possibilità di programmazione e al non poter supportare smart contract complessi nativamente. Con l'introduzione di questa sorta di blockchain di supporto, la velocità delle transazioni sul network di Bitcoin è aumentata di 120 volte; inoltre, sono state sbloccate delle funzionalità che permettono lo sviluppo di dApp, mantenendo integra la sicurezza e la non manipolabilità della struttura. Tutte queste nuove funzioni sono state ben accolte dalla comunità cripto, come dimostra il fatto che il valore incorporato totale di Stacks (TVL) ha registrato una crescita da inizio anno e il suo token nativo, STX, è vicino a raggiungere il prezzo più elevato di sempre.

Se si osserva il rapporto prezzo/commissioni, ovvero l'equivalente del P/E ratio per le azioni, si può scoprire un trend. Sebbene il prezzo del token Stacks sia aumentato durante l'estate con la crescita dell'attesa per l'aggiornamento Nakamoto, da allora si è stabilizzato, con le commissioni che continuano ad aumentare a un ritmo più alto rispetto al prezzo del token. Ciò suggerisce che, sebbene il token possa essere stato sopravvalutato durante il picco dell'hype, ora appare relativamente sottovalutato poiché l'attività di rete – e le commissioni generate – superano l'apprezzamento. Con l'upgrade e lo sblocco di funzionalità avanzate, Stacks è ben posizionato per una maggiore adozione. Infatti, ad oggi gli utenti che accedono alla piattaforma quotidianamente sono molto pochi (meno di 5mila), ma prevediamo che l'engagement e l'attrazione di nuovi investitori crescerà considerevolmente, anche grazie alle collaborazioni con BitGo e Grayscale.

Questo aggiornamento di Stacks rende Bitcoin una risorsa produttiva, consentendone l'implementazione in applicazioni come prestiti decentralizzati basati su Bitcoin, stablecoin garantite da Bitcoin e altri casi d'uso innovativi. Man mano che Bitcoin diventerà più accessibile per le applicazioni DeFi, la sua influenza all'interno del più ampio ecosistema finanziario decentralizzato è destinata ad espandersi considerevolmente.