Inflazione annua: a febbraio eurozona +1,9%, Italia +1,6%

Eurostat prevede che l'inflazione eurozona si posizioni all'1,9 % a febbraio 2026, in rialzo rispetto all'1,7 % di gennaio. I servizi guidano la crescita, con un tasso annuo del 3,4 % (3,2 % a gennaio); gli alimentari, alcol e tabacco rimangono al 2,6 %; i beni industriali non energetici salgono allo 0,7 % (0,4 % a gennaio); l'energia registra un calo del -3,2 % (‑4,0 % a gennaio).

Le previsioni inflazione Italia 2026 mostrano un +1,6 % per il Paese, contro +2,0 % in Germania e +1,1 % in Francia.

Secondo i dati preliminari dell'Istat, l'inflazione italiana accelera sensibilmente a +1,6 % su base annua (da +1,0 % a gennaio). La spinta proviene soprattutto dai servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, con un incremento notevole nei servizi di alloggio (+10,3 %) e nei servizi di trasporto (+3,0 %).


Anche gli alimentari non lavorati contribuiscono (+3,6 %).

- servizi di alloggio +10,3 %;

- servizi di trasporto +3,0 %;

- alimentari non lavorati +3,6 %;

- energia –6,6 % (flessione);

- prezzi del “carrello della spesa” +2,2 % su base annua;

- inflazione di fondo +2,4 % (da +1,7 %).

Il NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo) registra una variazione mensile dello +0,8 % e un incremento annuo dello +1,6 %. L'aumento mensile è trainato da tabacchi (+3,3 %), servizi ricreativi (+2,1 %), trasporti (+2,0 %) e alimentari non lavorati (+1,1 %). Gli energetici non regolamentati aggiungono +0,4 %, mentre quelli regolamentati riducono i prezzi di -1,2 %.

Il divario tra servizi e beni si amplia: i prezzi dei beni rimangono in lieve calo (-0,2 % annuo), mentre i servizi crescono a +3,6 % (da +2,5 %). Di conseguenza, il differenziale sale da 2,7 a 3,8 punti percentuali. Anche i beni alimentari per la casa e la cura della persona mostrano una moderata accelerazione (+2,2 % rispetto al +1,9 % precedente).


L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) segnala un +0,6 % mensile e un +1,6 % annuo, confermando la tendenza al rialzo rispetto al +1,0 % del mese precedente.


Articolo del 03/03/2026

