Crisi in Medio Oriente: cosa rischia il mercato energetico globale

Questo scenario evidenzia l’impatto conflitto Iran mercato B2B, con potenziali ricadute su contratti, logistica e prezzi di energia per le imprese italiane e europee. Nel frattempo, i prezzi dell’energia continuano a salire. Il Brent è aumentato del 2,5 % toccando $79,64 al barile, mentre il costo di noleggio di un supertanker per trasportare petrolio verso la Cina ha superato i $400.000 al giorno, secondo i dati di LSEG. Un rialzo così marcato alimenta le tendenze inflazione energia aziendale, costringendo i CFO a rivedere le previsioni di spesa operativa. Le reazioni dei mercati finanziari sono state rapide:

- Il principale indice MSCI di azioni Asia‑Pacifico fuori dal Giappone è sceso del 2,3 % ;

- Le azioni coreane hanno subito un calo massimo del 6,5 % ;

- I futures sull’S&P 500 sono diminuiti dello 0,8 % ;

- I futures sul Nasdaq hanno perso lo 0,9 % ;

- L’indice del dollaro statunitense è rimasto vicino al picco di sei settimane, a 98,622 ;

- Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è salito di 0,4 punti base, attestandosi al 4,054 % ;

- L’oro ha guadagnato lo 0,6 % raggiungendo $5.359,93 per oncia ; In Europa, i futures su indici regionali hanno subito pressioni: i futures sul DAX tedesco sono scesi dell’1 %, quelli sul FTSE britannico hanno perso lo 0,3 % e i futures pan‑regioni hanno chiuso in ribasso dello 0,9 %.

Il ministro delle finanze giapponese Satsuki Katayama ha avvisato che un intervento valutario potrebbe essere necessario per sostenere lo yen, indebolito dalla crisi mediorientale. Il Segretario di Stato Rubio ha annunciato che il governo americano presenterà presto misure per contenere l’aumento dei prezzi energetici, ma le tempistiche rimangono vaghe. Nel frattempo, le imprese con sede a Milano o Roma monitorano da vicino questi sviluppi, poiché le fluttuazioni dei prezzi del petrolio influenzano direttamente i costi di produzione e le strategie di pricing. In sintesi, la combinazione di una guerra aperta, l’aumento dei costi di trasporto del petrolio e le reazioni dei mercati valutari crea un clima di incertezza che le aziende B2B non possono ignorare. Le decisioni di investimento dovranno tenere conto di un possibile aumento dell’inflazione energetica e di una maggiore volatilità dei mercati finanziari globali.

