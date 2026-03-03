Crisi energetica medio oriente: perché i prezzi del petrolio minacciano le imprese globali

La tensione in crisi energetica medio oriente sta spostando rapidamente i flussi di capitale verso beni rifugio. L’oro ha toccato quasi i massimi storici, con un rialzo del 2,5%, mentre il dollaro USA si rafforza a scapito dei mercati emergenti. Gli investitori, soprattutto le società di gestione patrimoniale di Milano e Roma, cercano sicurezza in un contesto di incertezza crescente.

Il punto focale della disputa è lo Stretto di Hormuz, l’arteria cruciale per il commercio di greggio. Gli attacchi alle navi hanno provocato un blocco parziale, facendo scattare una rapida crescita dei prezzi del petrolio. Gli analisti osservano la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, temendo che un mantenimento sopra tale livello possa innescare una nuova ondata inflazionistica.


Anche se gli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più basso di importazione energetica degli ultimi quaranta anni – solo il 17% del fabbisogno coperto da fonti esterne nel 2024 – un prezzo stabile oltre i 100 dollari influirebbe sull’economia americana attraverso il canale dell’inflazione, con ricadute sui costi di produzione delle imprese europee.

Il rialzo dei carburanti rappresenta una sfida diretta per la popolarità politica negli USA, soprattutto in vista delle elezioni di metà mandato. Il prezzo della benzina, attualmente intorno ai 3 dollari al litro, è percepito come una soglia critica per i consumatori. In questo scenario, la Federal Reserve si trova a dover bilanciare la lotta contro l’inflazione con il rischio di stagflazione – un contesto in cui prezzi elevati e crescita debole coesistono.

Se nel breve periodo la Fed potrebbe mantenere invariati i tassi di interesse, un prolungato shock petrolifero potrebbe costringerla a una brusca inversione di rotta, con possibili riduzioni dei tassi per sostenere la crescita.

Nel Golfo, gli alleati tradizionali degli USA stanno subendo pressioni crescenti.


L’Iran ha colpito raffinerie saudite e impianti di gas qatarini, mentre Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno limitato i voli, paralizzando hub come Dubai e Doha. Migliaia di viaggiatori e investitori stanno optando per percorsi terrestri attraverso l’Arabia Saudita e l’Oman, gli unici corridoi rimasti aperti. Questo scenario rischia di minare la reputazione di Dubai, Riad e Abu Dhabi come “porti sicuri” per il capitale e il turismo internazionale.

- le imprese italiane di eCommerce osservano un aumento dei costi logistici;
- i fornitori di energia a Milano temono un calo della domanda a causa dei prezzi elevati;
- le società di consulenza finanziaria a Roma consigliano una diversificazione verso asset meno sensibili al prezzo del petrolio.

Nel Regno Unito, la cancelliera Rachel Reeves prepara un aggiornamento economico volto a garantire stabilità alle finanze pubbliche. L’obiettivo è creare un ambiente più prevedibile per le imprese, riducendo le incertezze generate dalla crisi in Medio Oriente.

Il mercato globale è in una fase di grande vulnerabilità, afferma un analista di una banca d’affari con sede a Londra.


La combinazione di tensioni geopolitiche, prezzi del petrolio sopra i 100 dollari e potenziali politiche monetarie restrittive crea un contesto di forte pressione per le aziende di ogni settore.


