Unicredit punta a Banco Bpm: Orcel incontra il governo mentre sale la tensione

L'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, è atteso a Roma per discutere con il governo proprio dell'operazione su Bpm e di altre questioni chiave. Questo incontro si svolge in un momento delicato, con il governo che osserva attentamente le mosse di Unicredit e le possibili implicazioni per il sistema finanziario italiano. Il deposito del prospetto informativo presso la Consob segna l'inizio del conto alla rovescia per l'approvazione finale. L'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, che la Consob rilascia solo dopo aver ricevuto tutte le altre approvazioni, inclusa quella della BCE, è prevista entro la fine del mese. Unicredit ha anticipato di due settimane l'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare l'OPS su Banco Bpm.

Ai soci sarà proposto un aumento di capitale con l'emissione di un numero massimo di 278 milioni di azioni ordinarie. Questo anticipo è motivato dalla volontà di avviare l'OPS su Bpm il prima possibile. Entro il 27 marzo è prevista l'approvazione della BCE, mentre nei giorni successivi è atteso il nulla osta della Consob. Se tutto procederà secondo i piani, l'OPS potrebbe partire verso metà aprile, sovrapponendosi in parte con l'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) di Bpm su Anima. Si prevede che Andrea Orcel partecipi a un incontro con il governo per discutere di una complessa rete di partecipazioni incrociate che coinvolgono sia Unicredit che il governo stesso. Secondo indiscrezioni, né il presidente del Consiglio Giorgia Meloni né il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dovrebbero essere presenti.

Il governo italiano ha avviato la procedura di golden powersull'offerta di Unicredit su Bpm, ma le opzioni per bloccare l'acquisizione sembrano limitate. Oltre al tentativo di acquisizione della tedesca Commerzbank, Orcel ha lanciato l'offerta su Banco Bpm a novembre e si è posizionato anche su Generali con una partecipazione finanziaria del 5% circa, potenzialmente aumentando la sua influenza sulla compagnia assicurativa, a partire dall'assemblea dell'8 maggio. Il governo ha acceso i riflettori su Generali dopo l'accordo tra l'attuale management e Natixis per creare un polo europeo del risparmio gestito. Questa operazione, orchestrata dal CEO Philippe Donnet, non è vista di buon occhio a Roma.

La partecipazione di Unicredit nella compagnia assicurativa potrebbe essere decisiva, considerando che tra i maggiori azionisti di Generali figurano Del Vecchio e Caltagirone, entrambi coinvolti in altre operazioni di fusione e acquisizione, come l'OPS sostenuta dal governo di Monte Paschi su Mediobanca.



Alcuni scenari ipotizzano un nuovo colpo di scena nel risiko bancario, con Orcel all'assalto di Mediobanca con un'offerta alternativa a quella annunciata da MPS, potenzialmente intralciando nuovamente i piani del Tesoro, di Del Vecchio e di Caltagirone, come già fatto con Bpm.