Turkish airlines vola alto: utili record e ambiziosi piani per il futuro

Un altro dato significativo riguarda i ricavi totali, che hanno raggiunto i 22,7 miliardi di dollari, con una crescita dell'8,2% rispetto all'anno precedente. In particolare, i ricavi da trasporto merci hanno fatto registrare un aumento di circa il 35%, grazie anche al ruolo sempre più importante della Turchia come hub globale per il traffico aereo. A tal proposito, Turkish Cargo ha incrementato il volume annuale di merci di oltre il 20%, diventando il terzo vettore aereo cargo al mondo, secondo i dati pubblicati dall'International Air Transport Association (IATA). Il valore del patrimonio totale è salito a circa 40 miliardi di dollari, con una crescita di ben 18 volte rispetto al 2002. Un indicatore importante della capacità di Turkish Airlines di generare liquidità è l'EBITDAR (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, and Rent), che ha raggiunto i 5,7 miliardi di dollari, con un margine del 25,3%.

"Turkish Airlines continua a definire i parametri di riferimento del settore con la sua forte performance finanziaria e la sua crescita strategica, come dimostrano i risultati del 2024", ha dichiarato il professor Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines. "Nonostante le sfide globali, rimaniamo impegnati a fornire il nostro pluripremiato servizio, a espandere la nostra rete globale e a fornire valore a lungo termine ai nostri investitori, dipendenti e, naturalmente, ai nostri ospiti. Mentre ci avviciniamo al nostro centesimo anniversario, siamo orgogliosi di rafforzare la posizione della Turchia come attore chiave dell'aviazione globale e di proseguire il nostro viaggio verso l'eccellenza". Il 2024 è stato un anno ricco di riconoscimenti per Turkish Airlines. La compagnia ha ottenuto il titolo di Guinness World Records™ per il "maggior numero di Paesi raggiunti da una compagnia aerea".

Inoltre, ha ampliato il suo network con nuove rotte verso Melbourne, Sydney e Santiago del Cile, raggiungendo così 131 Paesi serviti e 299 destinazioni internazionali.

A coronare questo successo, Turkish Airlines è stata riconosciuta come "5-Star Global Airline" da APEX (Airline Passenger Experience Association) per la quarta volta, "Best Airline in Europe" da Skytrax per la nona volta e "Most Sustainable Flag Carrier Airline" per la terza volta da World Finance. Guardando al futuro, Turkish Airlines punta a espandere la propria flotta a più di 800 aeromobili entro il 2033, nell'ambito della strategia per il suo centesimo anniversario. Nel 2024, la compagnia ha già aumentato il numero di aeromobili del 12%, raggiungendo quota 492.

Inoltre, Turkish Airlines ha completato finanziamenti per aeromobili per un totale di 1,8 miliardi di dollari, dimostrando la sua capacità di attrarre capitali e di diversificare le fonti di finanziamento.



Con oltre 95 mila dipendenti, incluse le sue filiali, Turkish Airlines rappresenta un importante motore per l'economia turca e un ambasciatore del Paese nel mondo. La compagnia è determinata a continuare a investire nella crescita sostenibile del settore dell'aviazione, in linea con gli obiettivi di sviluppo nazionale e con la strategia 2033. - Utile operativo: 2,4 miliardi di dollari; - Ricavi totali: 22,7 miliardi di dollari; - Crescita dei ricavi totali: 8,2%; - Crescita dei ricavi da trasporto merci: 35%; - Volume annuale di merci (Turkish Cargo): +20%.