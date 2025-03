Trump scuote il mercato crypto con una proposta sorprendente

Tuttavia, alcuni esperti si interrogano sulla fattibilità di un tale progetto, considerando l'ingente debito pubblico degli Stati Uniti, pari a 36.000 miliardi di dollari: "Finanziare l'acquisto di criptovalute tramite debito sembra una prospettiva ardua".

Un'ipotesi suggerita è l'utilizzo di criptovalute sequestrate in casi penali, ma questa soluzione rappresenterebbe solo un trasferimento cartaceo, senza generare nuova domanda reale. Altre incognite riguardano l'annunciata imposizione da parte di Trump di dazi del 25% su Messico e Canada e di un ulteriore 10% sulla Cina.

Il segretario al Commercio statunitense, Lutnick, ha dichiarato che i dazi su Canada e Messico potrebbero entrare in vigore martedì, ma che la decisione finale sul livello del 25% spetterà a Trump, lasciando intendere che l'accordo non è ancora definitivo.

Si ipotizza anche che Trump potrebbe attenuare l'impatto dei dazi se Messico e Canada accettassero di imporre a loro volta dazi sulle importazioni cinesi, oppure che i prelievi potrebbero essere rinviati fino al 1° aprile, data di conclusione di uno studio sul commercio. Queste decisioni assumono un'importanza ancora maggiore alla luce dei recenti dati economici statunitensi, che hanno deluso le aspettative, portando il GDPNow tracker della Federal Reserve Bank di Atlanta a crollare a -1,5% da +2,3%.

I dazi, essendo essenzialmente una tassa sui consumatori statunitensi, potrebbero frenare i consumi in un momento in cui l'economia degli Stati Uniti non appare più così solida.

La sola minaccia di dazi ha già provocato un'impennata delle importazioni a gennaio, facendo schizzare il deficit commerciale degli USA ai massimi storici.

Normalmente, ciò implicherebbe una forte contrazione del PIL dovuta alle esportazioni nette, anche se una parte significativa dell'aumento delle importazioni potrebbe essere rappresentata da oro non monetario, che non viene conteggiato nel PIL.

Indipendentemente dalle peculiarità statistiche, i mercati non sono preparati a digerire ulteriori dati negativi e un risultato inferiore alle previsioni per l'ISM di febbraio (stimato a 50,5) potrebbe favorire i titoli obbligazionari a discapito delle azioni.

I mercati scontano già 73 punti base di tagli dei tassi da parte della FED entro gennaio del prossimo anno, mentre solo poche settimane fa gli investitori ritenevano improbabile anche un singolo taglio di un quarto di punto percentuale.

In questo contesto, i dati sui salari di venerdì diventano cruciali, soprattutto perché il presidente della FED, Powell, interverrà poche ore dopo la pubblicazione dei dati.



Un'altra incognita è rappresentata dalla possibile risposta di Pechino all'imposizione di dazi.

L'Assemblea Nazionale del Popolo si riunirà mercoledì e dovrebbe annunciare nuove misure di stimolo per un valore compreso tra 2.000 e 3.000 miliardi di yuan (274-412 miliardi di dollari) e, potenzialmente, ritorsioni contro eventuali azioni statunitensi. Ecco alcuni sviluppi chiave che potrebbero influenzare i mercati:

- Indice dei prezzi al consumo flash dell'UE per febbraio; dati PMI europei, britannici e statunitensi. Indagine ISM statunitense per febbraio;

- Discorsi del presidente del consiglio di vigilanza della BCE, Claudia Maria Buch, e del presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis, Alberto Musalem.