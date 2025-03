Taiwan semiconductor manufacturing co., investimenti record negli Stati Uniti

La mossa di TSMC, leader mondiale nella produzione di semiconduttori avanzati, risponde anche alle pressioni esercitate da Trump negli anni passati.

L'ex presidente aveva accusato Taiwan di sottrarre all'America l'industria dei chip, minacciando tariffe sui prodotti fabbricati all'estero. Nonostante l'approccio protezionistico di Trump, l'amministrazione Biden ha sostenuto la produzione interna attraverso il Chips Act del 2022.

Questa legislazione ha permesso a TSMC di ottenere 6,6 miliardi di dollari in sovvenzioni per la costruzione di tre impianti a Phoenix. Durante il suo primo mandato, Trump aveva già convinto TSMC a investire negli Stati Uniti, motivato da ragioni di sicurezza nazionale.

Nel 2020, l'annuncio dei primi investimenti in un impianto avanzato in America era stato accolto con entusiasmo, con la promessa che i chip prodotti in Arizona avrebbero alimentato tecnologie cruciali, dall'AI agli aerei da combattimento F-35. In sintesi, l'ingente investimento di TSMC negli USA rappresenta una risposta strategica alle pressioni politiche e un'opportunità per consolidare la posizione degli Stati Uniti come protagonisti nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale.