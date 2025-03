Riarmo europeo traina le borse, Leonardo spicca il volo a Piazza Affari

L'attesa per il piano "Rearm Europe", che sarà presentato domani dalla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha contribuito a sostenere il settore. Inoltre, indiscrezioni della stampa tedesca hanno rivelato che i partiti CDU e SPD stanno valutando la creazione di fondi speciali per la difesa e le infrastrutture, per un valore compreso tra 400 e 500 miliardi di euro.

Nel resto d'Europa, Parigi è salita dell'1,09%, Amsterdam dello 0,92%, Londra dello 0,75% e Madrid dello 0,44%. Oltre alle aziende del settore della difesa, l'attenzione degli investitori si è concentrata anche su altri settori specifici. Negli Stati Uniti, Tesla ha tentato un rimbalzo (+1,42%) dopo la promozione da parte di Morgan Stanley.

Un altro titolo in evidenza è stato Capri Holdings (+5,82%), a seguito di indiscrezioni di stampa riguardanti un possibile interesse di Prada (+3,47% a Hong Kong) per l'acquisizione di Versace (di proprietà di Capri) per circa 1,5 miliardi di euro. L'avvio di giornata in Europa era stato incerto, ma la propensione al rischio è aumentata gradualmente nel corso delle ore. Un fattore che ha contribuito a questo miglioramento è stata la notizia che la Commissione UE concederà alle case automobilistiche tre anni, anziché uno solo, per raggiungere gli obiettivi di emissione di CO2 nel 2025. Inoltre, l'inflazione nella zona euro sembra essere sotto controllo (2,4% a febbraio, rispetto al 2,5% di gennaio, con previsioni di 2,3%), in vista del meeting della BCE di giovedì, dal quale si prevede un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base.

La Banca Centrale Europea dovrà affrontare una sfida complessa, cercando un equilibrio tra la guerra russo-ucraina e le potenziali tensioni commerciali tra USA e Cina. Negli USA, l'attenzione era rivolta all'ISM manifatturiero di febbraio. L'indice è rimasto stabile, ma i prezzi alla produzione sono aumentati, suggerendo che i dazi sulle importazioni potrebbero presto ostacolare la produzione. Questo ha contribuito al clima di incertezza a Wall Street.

Sul mercato dei cambi, l'euro si è rafforzato, avvicinandosi nuovamente a 1,05 contro il dollaro. Le criptovalute hanno visto un rallentamento dopo il rally di ieri, innescato dall'intenzione di Trump di creare una riserva strategica statunitense in monete digitali. Il bitcoin è scambiato poco sopra i 90mila dollari.



Tra le materie prime, l'oro è tornato ad essere acquistato (spot gold +1%, 2.888 dollari l'oncia), mentre il petrolio è rimasto stabile. Il gas è aumentato sulla Piazza di Amsterdam, avvicinandosi a 45 euro, dopo l'incontro tra Trump e Zelensky e con la pace in Ucraina che sembra allontanarsi. Il mercato non sembra dare troppa importanza alle indiscrezioni del Financial Times che ipotizzano la riapertura del Nord Stream 2 (per il gas russo verso l'Europa), con il sostegno di investitori americani. A Piazza Affari, i titoli bancari sono stati particolarmente in evidenza. Unicredit ha registrato un aumento del 2,69%, nel giorno della visita dell'AD Andrea Orcel a Roma per una serie di incontri con i funzionari del governo. Sono molti i dossier aperti dalla banca, dall'offerta pubblica di scambio su Banco BPM (+1,33%) al rafforzamento in Generali (+0,95%), fino alla scalata sulla tedesca Commerzbank (+4,15% a Francoforte).



Altri titoli bancari coinvolti nel risiko bancario in corso hanno mostrato performance positive, tra cui Popolare di Sondrio (+1,84%), MPS (+2,06%), BPER (+1,96%) e Intesa (+1,52%). Tra le blue chip che hanno perso terreno si segnalano Amplifon (-2,46%), Saipem (-2,18%), Prysmian (-1,51%) e Diasorin (-1,43%). Debolezza anche per le utility, a partire da Enel (-1,05%) e Terna (-1,04%). Fuori dal paniere principale, prosegue il rally della Juventus (+12%). I titoli di Stato della zona euro hanno perso leggermente terreno, in vista della riunione della BCE e nella prospettiva di nuovi investimenti pubblici. Ecco le prime 5 posizioni a Piazza Affari:

- Leonardo + 16,13%;

- Iveco + 6,15%;

- Unicredit + 2,69%;

- Buzzi + 2,34%;

- MPS + 2,06%.