Proxima fusion rivela stellaris: la centrale a fusione che sfida il futuro dell'energia

Stellaris si fonda sui risultati ottenuti dall'esperimento Wendelstein 7-X (W7-X) in Germania, lo stellarator QI più avanzato al mondo, guidato dal Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) e finanziato con oltre 1,3 miliardi di euro dal Governo Federale Tedesco e dall'Unione Europea. Stellaris è il risultato di una collaborazione pubblico-privata tra gli ingegneri di Proxima Fusion e gli scienziati dell'IPP.

Come primo spin-out dell'IPP, Proxima Fusion sta sviluppando il proprio progetto sfruttando il lavoro sperimentale e teorico all'avanguardia dell'istituto, grazie a un team di ingegneri provenienti da aziende come Google, Tesla, McLaren Formula-1 e SpaceX. Francesco Sciortino, amministratore delegato e co-fondatore di Proxima Fusion, ha dichiarato: "la strada verso le centrali a fusione commerciali è ora aperta.



Stellaris è il primo concetto peer-reviewed di una centrale a fusione progettata per funzionare in modo affidabile e continuo, senza le instabilità e interruzioni osservate nei tokamak e in altri approcci. Data la crescente domanda globale di energia e la necessità di sicurezza energetica in Europa, sbloccare energia illimitata e pulita attraverso la fusione non è mai stato così urgente, e Proxima è impegnata a guidare l'Europa verso un futuro alimentato dalla fusione". Stellaris è progettato per generare più energia per unità di volume rispetto a qualsiasi altra centrale stellarator mai concepita.

L'utilizzo di magneti HTS ad alto campo consente una drastica riduzione delle dimensioni del reattore rispetto ai precedenti stellarator, accelerando la costruzione degli impianti, migliorando l'efficienza della generazione di energia e riducendo i costi complessivi di costruzione e attività.

Inoltre, Stellaris impiega esclusivamente materiali già disponibili, rendendone possibile la realizzazione attraverso le attuali filiere industriali. L'approccio ingegneristico di Proxima Fusion, basato su simulazioni, ha permesso rapide iterazioni di design grazie all'uso di calcolo avanzato su vasta scala.

Stellaris è il primo progetto di centrale basato su stellarator QI-HTS che soddisfa contemporaneamente tutti i principali vincoli fisici e ingegneristici, come dimostrato attraverso simulazioni elettromagnetiche, strutturali, termiche e neutroniche.

L'integrazione all'interno di un unico quadro di ottimizzazione consente a Proxima Fusion di fare un passo avanti verso il suo stellarator dimostrativo, Alpha, invece di costruire diversi dispositivi con miglioramenti incrementali nell'arco di decenni.



Le caratteristiche tecniche del design di Stellaris sono: - un campo magnetico ottimizzato per la produzione di energia su scala;

- strutture di supporto robuste in grado di sopportare le forze operative a piena potenza;

- integrazione efficace della tecnologia HTS, garantendo un'efficiente gestione del calore sulle superfici interne;

- un concept per l'assorbimento di neutroni e produzione di trizio adattato alla complessa geometria degli stellarator. Con il suo magnete demo, lo Stellarator Model Coil (SMC), nel 2027 Proxima Fusion punta a eliminare i rischi legati all'integrazione della tecnologia HTS per gli stellarator.

La società, con il suo stellarator dimostrativo Alpha nel 2031, dimostrerà che gli stellarator possono produrre energia da fusione netta, e punta a portare energia da fusione sicura, pulita e illimitata alla rete nel corso degli anni '30.



Il professor Helander, Direttore della Divisione Teoria degli Stellarator al Max Planck IPP, ha dichiarato: "IPP è un pioniere nell'ottimizzazione degli stellarator. Negli ultimi anni siamo riusciti a progettare stellarator con proprietà fisiche che promettono prestazioni senza precedenti. Tuttavia, rimangono molte sfide tecnologiche e ingegneristiche, problemi che Proxima Fusion in collaborazione con IPP ha affrontato con coraggio in questa ricerca unica nel suo genere. Questo lavoro è importante e necessario nel percorso verso una centrale a fusione operativa che, grazie alla nostra collaborazione, stiamo enormemente accelerando". Jorrit Lion, co-fondatore e Chief Scientist di Proxima Fusion, ha aggiunto: "per la prima volta stiamo dimostrando che le centrali a fusione basate su stellarator QI-HTS sono possibili. Il design Stellaris copre un'ampiezza senza precedenti di analisi fisiche e ingegneristiche in un unico progetto coerente.



Per rendere realtà l'energia da fusione, dobbiamo ora procedere con la progettazione ingegneristica completa e continuare a sviluppare le tecnologie abilitanti". Ian Hogarth, partner di Plural, tra i primi investitori di Proxima Fusion, ha aggiunto: "quando Proxima ha iniziato il suo percorso, i fondatori hanno detto: 'È possibile, ve lo dimostreremo' e lo hanno fatto. Stellaris posiziona gli stellarator QI-HTS come la tecnologia di punta nella corsa globale verso la fusione commerciale".