Mercato immobiliare per le imprese: cosa aspettarsi nel 2025?

Tuttavia, il forte appeal turistico del paese potrebbe sostenere l'economia, in particolare i settori del commercio e della ristorazione. Nel settore immobiliare per le imprese, l'interesse per i capannoni industriali rimane elevato, soprattutto a causa della scarsità di offerta, in particolare per le nuove costruzioni. Questo potrebbe favorire lo sviluppo di aree secondarie, dove sono possibili nuove iniziative. Si prevede che le aziende continueranno ad acquistare terreni per costruire immobili ad uso produttivo. Un ulteriore impulso alla domanda è rappresentato dalla crescente necessità di insediare Data Center. Per quanto riguarda il settore commerciale, le posizioni strategiche nelle vie ad alto traffico dovrebbero mantenere il loro valore, mentre le strade meno frequentate potrebbero subire trasformazioni in aree residenziali, soprattutto nelle città con un'elevata domanda di affitti abitativi e dove i regolamenti urbanistici lo consentono.

Si prevede che gli spazi commerciali continueranno ad essere utilizzati per attività di servizi alle imprese e alle persone. Gli uffici di nuova costruzione, ben posizionati, con ottimi collegamenti e servizi, saranno i più ricercati da investitori e aziende che pongono sempre più attenzione al comfort dei propri dipendenti. Un aspetto sempre più importante per tutte le tipologie di immobili è l'attenzione ai criteri ESG (Environmental, Social and Governance), che stanno avendo un impatto crescente sul mercato immobiliare. Gli asset certificati Leed e Breeam sono sempre più richiesti e apprezzati. Le aspettative per il 2025 sono di una stabilità degli scambi, senza variazioni significative rispetto ai volumi di chiusura del 2024. Per quanto riguarda i prezzi e i canoni di locazione di capannoni, negozi situati in vie di forte passaggio e uffici di nuova costruzione, si prevede un aumento compreso tra lo 0% e il +2%.

Al contrario, si prevede un calo per i negozi situati in posizioni meno favorevoli e per gli uffici più datati, soprattutto se poco efficienti dal punto di vista energetico.

In sintesi, il mercato immobiliare per le imprese nel 2025 sarà caratterizzato da: - Domanda sostenuta per capannoni industriali, soprattutto di nuova costruzione; - Trasformazione di spazi commerciali in aree residenziali in zone meno centrali; - Crescente importanza dei criteri ESG nella scelta degli immobili; - Stabilità dei volumi di scambio rispetto al 2024; - Aumento dei prezzi e dei canoni di locazione per immobili di qualità e ben posizionati; - Calo dei prezzi e dei canoni di locazione per immobili obsoleti e in posizioni meno favorevoli. Le previsioni per l'economia italiana nel 2025 sono di una crescita moderata, con un impatto differenziato sui diversi settori del mercato immobiliare per le imprese.



La domanda di immobili di qualità, ben posizionati e con elevati standard di sostenibilità, dovrebbe rimanere elevata, mentre gli immobili più datati e in posizioni meno strategiche potrebbero affrontare maggiori difficoltà.