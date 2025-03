Lenovo riscrive il futuro dell'intelligenza artificiale ibrida al MWC 2025

Tra i principali annunci di Lenovo al MWC, spiccano:

- PC innovativi con intelligenza artificiale, tra cui il nuovo ThinkPad T14s 2-in-1, l'ultimo ThinkBook 16p Gen 6 con NPU discreta e lo Yoga Pro 9i Aura Edition (16", 10); - Rivoluzionari proof of concept (POC), tra cui il ThinkBook "Flip" PC AI con display pieghevole verso l'esterno, accessori unici Lenovo Magic Bay e il concept di PC Yoga Solar, alimentato dall'energia solare;

- Lenovo AI Now, un'intelligenza artificiale personale e intelligente che opera sul dispositivo, come un assistente virtuale sempre pronto ad aiutare; - Smart Connect 2.0, una soluzione software che unisce gli ecosistemi digitali e sfrutta Lenovo AI Now e moto ai su tutti i dispositivi, offrendo un'esperienza di intelligenza artificiale senza precedenti;

- Il ThinkEdge SE100, che rende l'edge inferencing e l'intelligenza di livello aziendale accessibili a tutte le imprese.

"Crediamo nella potenza della convergenza: unire modelli di intelligenza artificiale, dati e potenza di calcolo - su dispositivi, su edge e nel cloud - per creare soluzioni di intelligenza artificiale per i clienti", ha dichiarato il CEO e presidente di Lenovo, Yuanqing Yang, durante il suo intervento al MWC. "Questa convergenza crea un ecosistema più connesso, liberando la forza dell'AI per potenziare la creatività umana e trasformare le idee in realtà."

Lenovo continua a puntare sulla democratizzazione e la personalizzazione dell'AI, integrando maggiore intelligenza nei dispositivi e lanciando agenti AI capaci di svolgere compiti reali con grande efficacia. L'azienda sfrutta la sua posizione di leadership nell'infrastruttura ibrida e il recente Lenovo Hybrid AI Advantage per distribuire l'AI aziendale in modo innovativo e coinvolgente.

In un momento in cui i CIO e i leader aziendali cercano un ritorno tangibile sull'investimento nell'AI, Lenovo si propone come partner ideale per sbloccare e personalizzare l'AI su ogni scala, offrendo soluzioni innovative e su misura. Indipendentemente dal punto in cui si trovano i clienti nel loro percorso verso l'AI, le soluzioni e i servizi Lenovo AI sono progettati per aiutarli a raggiungere risultati aziendali concreti, sia che si tratti di avviare, scalare o ottimizzare le loro capacità di AI. Dai servizi di adozione di AI PC Fast Start alle implementazioni avanzate di AI, l'esperienza di Lenovo nel campo dell'AI consente ai clienti di massimizzare il valore dei loro investimenti con rapidità e semplicità, grazie a soluzioni innovative e personalizzate.



"Affrontiamo questa era di rapida integrazione e personalizzazione dell'AI con un impegno incrollabile per la sicurezza e la privacy", ha affermato Doug Fisher, chief security and AI officer di Lenovo. Al MWC, abbiamo assistito al potere trasformativo dell'AI, al suo impatto positivo e duraturo. Continueremo a dare la priorità all'innovazione responsabile, a una governance forte e alla costruzione di un rapporto di fiducia tra i nostri clienti, partner e comunità.