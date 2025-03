Eurozona, PMI manifatturiero in timido rialzo: tocca i massimi da due anni secondo S&P Global

I nuovi ordini, sia totali che esteri, sono diminuiti al ritmo più contenuto degli ultimi tre anni. Le aziende hanno ridotto in modo meno aggressivo le scorte di materie prime e semilavorati, mentre le aspettative di crescita del settore si attestano tra le più ottimistiche dall'inizio della guerra in Ucraina.

"Anche se il pmi mostra che il settore manifatturiero sta ritrovando il suo equilibrio, è ancora troppo presto per parlare di ripresa", ha affermato il dottor Cyrus de la Rubia, chief economist presso la Hamburg Commercial Bank. Nonostante questi segnali positivi, persistono alcune ombre. Le aziende manifatturiere hanno intensificato i tagli al personale, con l'occupazione che è diminuita al ritmo più rapido degli ultimi quattro anni e mezzo. Inoltre, l'inflazione dei costi di acquisto è aumentata, raggiungendo i massimi degli ultimi sei mesi. Le imprese, tuttavia, faticano a trasferire questi maggiori costi sui prezzi di vendita, che sono leggermente diminuiti.

A livello nazionale, gli indici pmi del manifatturiero dell'eurozona mostrano una ripresa generalizzata. Germania, Francia, Italia e Austria, pur rimanendo in contrazione, hanno registrato a febbraio tassi di contrazione più deboli. Nei Paesi Bassi, le condizioni operative delle aziende manifatturiere si sono stabilizzate dopo sette mesi di deterioramento, mentre l'Irlanda ha registrato una maggiore espansione. La Spagna, invece, ha riportato un calo dello stato di salute del settore manifatturiero per la prima volta in poco più di un anno. Ecco la classifica pmi manifatturiero per paese relativa a febbraio: - Irlanda: 51.9 (massimo in 12 mesi);

- Paesi Bassi: 50.0 (massimo in 8 mesi);

- Spagna: 49.7 (minimo in 13 mesi);

- Italia: 47.4 (massimo in 5 mesi);

- Austria: 46.

7 (massimo in 24 mesi). La produzione manifatturiera dell'area dell'euro si sta avvicinando alla stabilizzazione, diminuendo a un ritmo moderato, il più debole degli ultimi nove mesi. Il calo dei nuovi ordini è stato il più contenuto degli ultimi tre anni, sia per quanto riguarda gli ordini interni che quelli provenienti dall'estero. Le aziende del settore manifatturiero dell'area euro hanno ridotto in modo meno drastico i loro acquisti. La quantità di acquisto di materie prime e semilavorati è calata nella misura più contenuta degli ultimi due anni e mezzo, mentre le giacenze degli acquisti sono diminuite al livello più lento dallo scorso agosto. Il tasso con cui gli ordini in fase di lavorazione sono diminuiti è stato il più basso da luglio 2022. Le aziende manifatturiere dell'eurozona hanno continuato a ridurre la loro forza lavoro, con un tasso di tagli occupazionali che ha raggiunto il livello massimo in quattro anni e mezzo.



Le pressioni sui costi affrontate dalle aziende manifatturiere dell'eurozona si sono intensificate, con un tasso di inflazione dei prezzi di acquisto accelerato al massimo in sei mesi. Tuttavia, queste maggiori spese sono state assorbite dalle aziende, poiché i prezzi alla vendita sono stati scontati marginalmente rispetto a gennaio. Le prospettive per la produzione manifatturiera nei prossimi 12 mesi rimangono positive, con le imprese dell'eurozona che prevedono una crescita. Il livello di ottimismo è tra i più alti osservati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

"La maggior parte delle aziende è risultata ottimista, con un indice appena sopra la media di lungo periodo", ha aggiunto de la Rubia. "Questo dato è sorprendente se si considerano le minacce tariffarie degli Stati Uniti, ma le aziende sanno che una recessione è solitamente seguita da una ripresa e sono anche evidenti segnali che mostrano che la guerra della Russia contro l'Ucraina potrebbe finire quest'anno.



Inoltre, anche la prevista stabilizzazione politica in Germania è certamente un altro elemento positivo".