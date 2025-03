Boom di green jobs nell'UE: l'occupazione ambientale cresce del 9,5%

Al contrario, Malta, lituania e Slovacchia hanno subito una contrazione dell'occupazione nel medesimo periodo.

L'Italia, la Germania e il Portogallo si sono distinte per un incremento notevole nell'ambito della gestione delle risorse energetiche, con aumenti rispettivamente del 73%, 34% e 48% nel 2022. Questo dato evidenzia l'importanza che questi paesi stanno attribuendo alla transizione verso fonti di energia più sostenibili.

Nel settore della gestione dei rifiuti, l'Italia ha registrato una diminuzione dell'occupazione del 2,5%, mentre la Francia e la germania hanno visto una crescita rispettivamente dell'1,6% e del 4,6%. La Spagna, invece, ha mantenuto un livello di occupazione stabile in questo settore.

A livello europeo, la maggior parte dell'occupazione nell'economia ambientale è legata alla gestione delle risorse energetiche, con una media del 34,8%.

Tale percentuale, però, varia considerevolmente da paese a paese. Il Lussemburgo detiene la quota più alta, con il 70,5%, seguito dalla Svezia (68,3%) e dall'Italia (61,5%). All'estremo opposto, Malta registra solo il 3,7%, l'ungheria il 12,7% e Cipro il 14,3% dell'occupazione in questo specifico settore dell'economia ambientale.

L'andamento del mercato del lavoro nel settore ambientale riflette le diverse strategie e priorità dei paesi membri dell'UE in materia di sostenibilità e transizione energetica. I dati evidenziano come alcuni paesi stiano investendo maggiormente nella gestione delle risorse energetiche, mentre altri si concentrano su altri aspetti dell'economia ambientale, come la gestione dei rifiuti o l'efficienza energetica.

Questa tendenza, tuttavia, suggerisce un generale spostamento verso un'economia più verde in tutta l'Europa, un cambiamento che potrebbe portare a nuove opportunità di lavoro e a una maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale.

Le politiche ambientali e gli investimenti nel settore green potrebbero essere determinanti per il futuro del mercato del lavoro europeo e per la lotta ai cambiamenti climatici.

- aumento medio dell'occupazione ambientale nell'UE del 9,5% nel 2022;

- La Grecia registra la crescita maggiore con il 38%;

- Repubblica Ceca mostra la crescita più bassa con il 2,8%;

- diminuzione dell'occupazione a Malta, Lituania e Slovacchia;

- l'italia guida la crescita nella gestione delle risorse energetiche con un +73%.