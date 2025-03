Alta finanza, difesa e politica: la classifica dei top manager italiani a febbraio





Febbraio si conferma un mese di grande fermento per l'economia italiana, con movimenti significativi nell'alta finanza, nella difesa e nella politica. La classifica Top Manager Reputation, stilata da Reputation Manager S.P.A SB (www.Topmanagers.It), offre uno spaccato interessante delle figure chiave che guidano questo dinamismo. In testa alla classifica troviamo Andrea Orcel (86.79), che consolida la sua posizione strategica in Generali. La sua mossa potrebbe avere un impatto significativo anche su BPM e guarda con interesse a Commerzbank.