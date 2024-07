HCOB PMI composito eurozona: a giugno frena la crescita

Una volta destagionalizzato, l’Indice HCOB PMI della Produzione Composita dell’Eurozona, che consiste in una media ponderata dell’Indice HCOB PMI della Produzione Manifatturiera e dell’Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria, è diminuito per la prima volta da ottobre dello scorso anno, frenando quindi a fine secondo trimestre la recente tendenza al rialzo. Posizionandosi a giugno su 50.9, l’indice principale registra un valore superiore alla soglia di non cambiamento per il quarto mese consecutivo, segnalando un rialzo sostenuto dell’attività economica dell’eurozona. Tuttavia, quest’ultima lettura scende da 52.2 di maggio, mostrando quindi un rallentamento dell’espansione e indicando il più debole rialzo della produzione in tre mesi e generalmente marginale.

Bene la spagna, male la Francia

Quasi tutte le nazioni dell’eurozona che rilevano dati PMI compositi hanno registrato a giugno una crescita, anche se in tutti i casi si sono registrate espansioni più deboli. Ancora una volta, la Spagna ha registrato la crescita economica più veloce, con un forte aumento della produzione. Germania e Irlanda hanno rilevato incrementi più sottotono, mentre l’espansione italiana ha toccato i valori minimi in quattro mesi. Ad uscire fuori dal coro è la Francia, con l’attività economica del settore privato che segna un indebolimento per il secondo mese consecutivo.