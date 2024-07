HCOB PMI Terziario Italia: a giugno crescita in calo ma rimane solida

Cresce la richiesta di servizi italiani

Il valore principale di questa indagine, ovvero l'Indice HCOB PMI dell’Attività Terziaria in Italia, a giugno si è posizionato su 53.7, segnalando quindi, dopo 54.2 di maggio, il sesto mese consecutivo di crescita. Dai dati riportati, l’aumento dell’attività è stato collegato all’afflusso di nuovi clienti e ad una maggiore richiesta di servizi italiani. Nonostante il solido tasso di incremento, è stato il più debole da febbraio. Come avviene da inizio anno, la domanda di servizi in Italia si è rafforzata. Il dato viene confermato dal forte e netto rialzo dei nuovi ordini, il cui flusso, nonostante l’acquisizione di nuovi clienti riportata, è stato il più debole in cinque mesi. Il rallentamento è in parte dovuto all’indebolimento delle esportazioni di questo fine trimestre che, pur indicando un incremento marginale ed il più debole di quest’ultima sequenza di espansione di quattro mesi, si rapporta positivamente con la media storica indicando un calo modesto.

Ciononostante, il campione monitorato a giugno ha espresso previsioni ottimistiche maggiori sull’attività futura. Il livello di fiducia è infatti salito al valore più alto in 28 mesi. Le aziende mostrano ottimismo sui miglioramenti dell’attività e prevedono un maggiore flusso di nuovi clienti e progetti. Alcuni segnali di ottimismo si sono riversati nel mercato del lavoro visto che i livelli occupazionali di giugno hanno continuato a crescere per l’ottavo mese consecutivo. La creazione di posti di lavoro è stata moderata e meno elevata di maggio, ma ha comunque indicato valori forti rispetto alla media storica. Segnali positivi si possono rilevare anche dai commenti delle aziende che riportano nuove assunzioni a tempo pieno.