Lavoro in italia: i dati di aprile 2025 sul mercato del lavoro (tasso al 62.7%)

Anche i contratti a termine e il lavoro autonomo hanno segnato un incremento. D'altra parte, si è registrata una flessione tra gli uomini, nelle fasce d'età diverse e tra i dipendenti con contratto permanente.

Il calo delle persone in cerca di lavoro è stato più marcato. Ben 48mila unità in meno, pari a un decremento del 3,1%. Questa riduzione ha interessato sia uomini che donne e quasi tutte le fasce d'età.

Soltanto la coorte 25-34 anni ha mostrato una sostanziale stabilità. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione nazionale è sceso al 5,9%, guadagnando 0,2 punti percentuali. Un segnale particolarmente positivo arriva dai giovani: il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha visto una diminuzione significativa, attestandosi al 19,2%, con un calo di 1,2 punti.

In parallelo alla diminuzione dei disoccupati, si è verificata una crescita delle persone inattive tra i 15 e i 64 anni.

Questo gruppo si è ampliato di 39mila unità, con un aumento dello 0,3%. L'incremento ha coinvolto uomini e donne e quasi tutte le fasce d'età, tranne i 25-34enni, per i quali si è registrata una leggera contrazione.

Il tasso di inattività è salito così al 33,2%, con un piccolo rialzo di 0,1 punti percentuali.

Guardando al trend più ampio degli ultimi mesi, confrontando il trimestre febbraio-aprile 2025 con quello immediatamente precedente (novembre 2024-gennaio 2025), il quadro si fa ancora più nitido. Si registra un aumento complessivo degli occupati, pari a 96mila unità, con una crescita dello 0,4%. In questo periodo, sia le persone in cerca di lavoro (-55mila unità, -3,4%) sia gli inattivi nella fascia 15-64 anni (-44mila unità, -0,4%) sono diminuiti.

La prospettiva annuale offre un segnale ancora più incoraggiante. Rispetto ad aprile 2024, un anno prima, il numero di occupati è notevolmente aumentato: ben 282mila unità in più, pari a un incremento dell'1,2%.

Questo robusto aumento ha interessato sia uomini che donne. Le fasce d'età tra i 25 e i 34 anni e gli over 50 hanno visto una crescita significativa, mentre si è osservata una contrazione tra i più giovani (15-24 anni) e la fascia 35-49 anni. Il tasso di occupazione è salito di mezzo punto percentuale nell'arco di dodici mesi.

Parallelamente, le persone in cerca di lavoro sono calate drasticamente: meno 209mila unità rispetto all'anno precedente, con una riduzione del 12,2%. Il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è cresciuto in modo molto marginale, solo 14mila unità in più (+0,1%).

Ad aprile 2025, il totale degli occupati ha raggiunto i 24 milioni e 200mila. Questa cifra, stabile mese su mese, è composta da diverse categorie. I lavoratori autonomi erano 5 milioni e 182mila, mentre i dipendenti si dividevano in 16 milioni e 366mila permanenti e 2 milioni e 652mila a termine.



Il confronto con aprile 2024 svela le dinamiche annuali: l'aumento complessivo di 282mila occupati è stato trainato soprattutto dalla crescita dei dipendenti permanenti (+345mila) e degli autonomi (+110mila), ma ha visto una significativa riduzione dei dipendenti a termine (-173mila). Le percentuali chiave di aprile 2025 confermano il quadro mensile: tasso di occupazione al 62,7%, tasso di disoccupazione al 5,9%, e tasso di inattività al 33,2%.

La prossima diffusione dei dati è prevista per il 2 luglio 2025.