L'inflazione eurozona sfida la BCE: un taglio atteso, ma il futuro incerto tra tariffe USA e commercio globale

I prezzi al consumo ad aprile avevano mostrato un rialzo superiore alle attese, toccando il 2,2% su base annua. Per maggio, invece, le previsioni indicano un rallentamento. Si stima che l'inflazione si sia attestata intorno al 2,0%. Questa cifra sarà letta con estrema attenzione. Determinerà le aspettative sul percorso futuro della politica monetaria nell'eurozona. Il mercato sconta quasi per certo un primo passo: un taglio tassi di un quarto di punto percentuale giovedì, portando i tassi al 2,0%. Con tutto ciò, l'atmosfera tra gli operatori suggerisce un possibile stop dopo questo primo intervento. L'economia europea sembra reggere meglio del previsto. E le preoccupazioni per un ritorno dell'inflazione nel lungo periodo non sono svanite. Questo quadro per la BCE si fa complesso. Fattori esterni complicano la visione.

L'incertezza legata alle tariffe USA pesa. Persino le sentenze dei tribunali sulla loro legalità creano ambiguità. La Banca Centrale Europea deve quindi valutare l'impatto sull'attività economica. Ma anche le implicazioni per l'inflazione più avanti nel tempo. Parlando di tariffe e commercio, l'amministrazione Trump accelera. Ha chiesto ai Paesi partner di presentare le loro migliori offerte nelle trattative commerciali entro mercoledì. C'è una scadenza autoimposta: appena cinque settimane. C'è fretta di chiudere accordi. Le politiche commerciali ondivaghe del Presidente Donald Trump continuano a gettare un'ombra sui mercati globali. Il dollaro statunitense ne risente. È sceso nuovamente martedì, toccando un minimo di sei settimane. Questo segnale suggerisce una certa fragilità nell'economia degli USA. L'attenzione si sposta anche sull'incontro atteso questa settimana tra il Presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping.

Le tensioni commerciali tra le due maggiori economie del mondo restano alte. Resta da vedere se sarà un incontro costruttivo. O se, al contrario, le cose potrebbero peggiorare ancora. L'esito è tutt'altro che scontato.