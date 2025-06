I segreti dell'AI che sta rendendo le utility più efficienti con la piattaforma Oracle

Prendi, per esempio, il rilevamento delle anomalie supportato dall'AI.

Questa funzione è cruciale perché abbatte in modo significativo le eccezioni che altrimenti complicherebbero la fatturazione. Ciò si traduce in meno lavoro manuale per il personale, una drastica riduzione delle costose uscite dei tecnici sul campo e, in definitiva, minori costi operativi non necessari. È importante sottolineare che queste nuove funzioni sono messe a disposizione dei clienti senza costi aggiuntivi.

Il rapido diffondersi dell'Advanced Metering Infrastructure, conosciuta come AMI, ha generato un volume di dati per le utility senza precedenti. Gestire e processare con accuratezza questa mole di informazioni presenta sfide notevoli. Al tempo stesso, i clienti si aspettano sempre maggiore affidabilità e trasparenza dai loro fornitori di servizi.

Per rispondere a questa complessità crescente e soddisfare le richieste degli utenti, le utility hanno un bisogno impellente di tecnologie più intelligenti e veloci.

La risposta di Oracle si basa su una potente sinergia: l'integrazione nativa dell'AI e un framework unificato per i dati all'interno della Oracle Utilities Customer Platform. Questo connubio permette alle utility di sfruttare la precisione dei dati di misurazione per prendere decisioni più informate. Un'elaborazione accurata dei dati porta a tempi di risoluzione più rapidi per i problemi e a una riduzione delle eccezioni nel flusso di lavoro. Questo, a sua volta, migliora notevolmente le interazioni con i clienti e rafforza la loro fedeltà verso l'azienda.

I benchmark condotti da Oracle stessa hanno evidenziato miglioramenti significativi, soprattutto nel rilevamento delle anomalie e nella riduzione del lavoro manuale rispetto ai metodi tradizionali, noti come Validation Editing and Estimation (VEE).

- Una riduzione del -63% dei falsi positivi e delle eccezioni nelle aree VEE ad alto utilizzo; questo consente alle utility di individuare e risolvere proattivamente i problemi prima che diventino critici.

- Un'elaborazione dei dati dei contatori circa il +70% più rapida; un incremento sostanziale nell'efficienza operativa.

- Una necessità complessiva di archiviazione inferiore del -37%; ciò contribuisce a diminuire i costi infrastrutturali e a semplificare la gestione generale dei dati.

Si osserva come le aziende di servizi in tutto il mondo abbiano oggi un'opportunità economica senza precedenti. Possono sfruttare l'intelligenza artificiale per trasformare radicalmente sia il servizio offerto ai clienti sia l'efficienza delle proprie operazioni interne. Il settore è intrinsecamente complesso, con costi e richieste dei clienti in costante aumento.



Stare al passo con queste dinamiche è diventato difficile e oneroso per molte utility. Le piattaforme come quella di Oracle mirano proprio ad aiutare queste aziende ad affrontare tali sfide in modi che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. L'integrazione dell'AI e dell'elaborazione dati in-memory nella Oracle Utilities Customer Platform permette di semplificare l'operatività quotidiana, ridurre i costi significativamente e offrire ai consumatori un'esperienza complessivamente più soddisfacente.