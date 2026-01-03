Arabia Saudita, la mossa da 58 miliardi di dollari che mostra la nuova fase di Vision 2030



La maggior parte della somma è destinata a coprire il deficit di bilancio previsto per il 2026, stimato intorno ai 44 miliardi di dollari. La restante parte servirà invece per onorare il rimborso del capitale dovuto, che si aggira sui 13,87 miliardi di dollari. Il Regno, pur essendo il maggiore esportatore mondiale di petrolio, sta accelerando la transizione per ridurre drasticamente la sua dipendenza dalle entrate da idrocarburi.

Il piano Vision 2030 è ormai a metà del suo percorso ambizioso. Il bilancio 2026 segna l'inizio della terza fase del progetto. Si tratta di un momento di svolta decisivo. Se prima l'attenzione era focalizzata principalmente sull'avvio di grandi riforme economiche, oggi l'obiettivo è massimizzarne l'impatto sul tessuto produttivo del Paese. Riyadh sta orientando il suo massiccio fondo sovrano, che vanta un patrimonio di 925 miliardi di dollari, verso nuove direzioni più pragmatiche. Si assiste a uno spostamento strategico lontano dai giganteschi, e talvolta ritardati, progetti immobiliari. Le priorità sono chiare.



I capitali saranno indirizzati in modo specifico verso il potenziamento della diversificazione economica settore logistico e l'ampliamento del turismo religioso. Queste aree rappresentano il futuro per gli investimenti Arabia Saudita Vision 2030 e un richiamo significativo per i partner commerciali internazionali.

Il Centro Nazionale per la Gestione del Debito (NDMC) del Regno ha delineato la ripartizione attesa per il 2026. L'obiettivo è bilanciare le fonti di liquidità per assicurare stabilità nel finanziamento debito pubblico Arabia Saudita 2026. I mercati del debito saranno fondamentali per l'operazione:

- Il mercato del debito domestico contribuirà per una quota compresa tra il 20% e il 30% del totale dei prestiti;

- Il mercato del debito internazionale è atteso contribuire tra il 25% e il 30%. Questo approccio strutturato mira a rafforzare la posizione di Riyadh sui mercati globali.

L'NDMC ha anche sottolineato il ruolo crescente del settore privato.



Il mercato privato è chiamato a fornire fino al 50% del mix di finanziamento complessivo. Questo coinvolgimento B2B avverrà tramite diversi strumenti finanziari essenziali per lo sviluppo infrastrutturale:

- finanziamento di infrastrutture per progetti strategici;

- agenzie di credito all'esportazione. La collaborazione con il privato, specialmente nel settore delle infrastrutture e della diversificazione economica settore logistico, è cruciale per raggiungere gli obiettivi definiti dalla Vision 2030.