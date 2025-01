Mercati europei in calo: alcol, auto e lusso i settori più colpiti

L'agenda macroeconomica odierna ha rivelato dati contrastanti: l'indice ISM manifatturiero statunitense di dicembre si attesta a 49,3 punti, in crescita rispetto al mese precedente, ma ancora in zona contrazione. In Germania, la disoccupazione si mantiene stabile al 6,1%. Questo scenario divergente tra le due sponde dell'Atlantico contribuisce a rafforzare ulteriormente il dollaro.

"L'andamento dei mercati riflette un contesto economico complesso e incerto", commentano gli analisti. La debolezza del mercato europeo si concentra principalmente nei settori dell'alcol, dell'auto e del lusso. Piazza Affari ha registrato un calo dello 0,72%, con Campari in fondo al listino a causa dei timori relativi a possibili avvertenze sanitarie negli Stati Uniti. Anche Stellantis ha subito un forte ribasso (-3,52%) a causa del calo delle immatricolazioni registrato a dicembre.

Anche la borsa di Parigi ha avuto una performance negativa (-1,51%), con Pernod Ricard e i titoli del lusso, tra cui Kering-Gucci, che hanno subito forti ribassi. Nel settore del lusso si registra anche il calo di Essilux, nonostante l'acquisizione della startup francese Pulse Audition specializzata in algoritmi basati su AI per il miglioramento dell'udito. Altre borse europee hanno registrato perdite più contenute: Francoforte (-0,48%), Amsterdam (-0,29%), Madrid (-0,21%) e Londra (-0,42%). A New York, le azioni di United States Steel Corporation sono crollate dopo il blocco della vendita da parte del presidente Biden per motivi di sicurezza nazionale.

Sul fronte valutario, il dollaro si è indebolito leggermente dopo una settimana di grande forza.

L'euro tenta un timido recupero, ma resta sotto quota 1,03. Tra le materie prime, il petrolio è in rialzo, mentre il gas mostra una leggera flessione ad Amsterdam, pur rimanendo vicino ai 50 euro al mwh. Gli analisti di Goldman Sachs prevedono un aumento del prezzo del gas a causa dell'interruzione delle forniture russe e dell'ondata di freddo prevista, con possibili oscillazioni tra i 63 e gli 84 euro nei prossimi mesi.

A Piazza Affari, solo poche blue chip si sono salvate dalla giornata negativa: Saipem (+2,18%), Leonardo (+0,46%), Azimut (+0,21%) e Eni (+0,06%). Il settore auto continua a pesare sui mercati, con Stellantis particolarmente colpita. Il 2024 è stato un anno negativo per Stellantis, con una perdita di circa il 40% del valore azionario e prospettive ancora incerte per il 2025.



La produzione in Italia nel 2023 è diminuita del 45% rispetto all'anno precedente, raggiungendo livelli inferiori a quelli del 1956.

Nel settore automotive, sono in calo anche Iveco (-2,78%) e Pirelli (-2,54%). Il lusso è in difficoltà, con Moncler (-3,24%) e Cucinelli (-1,8%). Deboli anche i titoli bancari e Unipol (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 117 punti base, ma i rendimenti sono in aumento, mentre la situazione dei titoli francesi peggiora.

In sintesi, i mercati europei hanno chiuso una settimana complessa, con i settori dell'alcol, dell'auto e del lusso in particolare difficoltà. Le incertezze economiche, le tensioni geopolitiche e le prospettive di politiche monetarie restrittive continuano a influenzare negativamente l'andamento delle borse.



La situazione rimane in evoluzione e gli investitori monitorano attentamente i nuovi sviluppi.