Manufacturing PMI USA dicembre 2024: in crescita rispetto a novembre

Nonostante ciò, l'economia generale continua la sua espansione per il cinquantaseiesimo mese, dopo un mese di contrazione nell'aprile del 2020. Un Manufacturing PMI sopra il 42,5 percento, per un periodo prolungato, generalmente indica un'espansione dell'intera economia. Un segnale in controtendenza.

L'indice dei nuovi ordini è rimasto in territorio di espansione per il secondo mese consecutivo dopo sette mesi di contrazione, salendo al 52,5 percento, 2,1 punti percentuali in più rispetto al 50,4 percento di novembre. L'indice della produzione a dicembre si è attestato al 50,3 percento, in aumento di 3,5 punti percentuali rispetto al 46,8 percento di novembre, ritornando in espansione dopo sei mesi di contrazione. L'indice dei prezzi, invece, ha continuato a crescere, registrando il 52,5 percento, in aumento di 2,2 punti percentuali rispetto al 50,3 percento di novembre.

L'indice degli ordini in arretrato ha segnato il 45,9 percento, in aumento di 4,1 punti percentuali rispetto al 41,8 percento di novembre. L'indice dell'occupazione, però, ha registrato il 45,3 percento, in calo di 2,8 punti percentuali rispetto al 48,1 percento di novembre.

In sintesi, ecco i dati chiave di dicembre:

Manufacturing PMI : 49,3 percento (in crescita rispetto a novembre).

: 49,3 percento (in crescita rispetto a novembre). Indice nuovi ordini: 52,5 percento (in crescita).

Indice produzione: 50,3 percento (in crescita).

Indice prezzi: 52,5 percento (in crescita).

Indice ordini in arretrato: 45,9 percento (in crescita).

Indice occupazione: 45,3 percento (in calo).

"Il settore manifatturiero ha visto un leggero miglioramento a dicembre, con alcuni indici tornati in espansione, ma la situazione resta fragile.", ha dichiarato Timothy R.



Fiore, sottolineando la complessità del quadro economico attuale.

Questi dati evidenziano un quadro contrastante: mentre alcuni settori mostrano segnali di ripresa, con un aumento degli ordini e della produzione, altri come l'occupazione, continuano a mostrare debolezza. L'aumento dei prezzi, inoltre, potrebbe destare preoccupazioni per l'inflazione, rendendo cruciale un'attenta analisi delle tendenze future.

In sostanza, i numeri di dicembre mostrano una leggera ripresa dell'attività manifatturiera, ma con ancora molte incertezze. La crescita dei nuovi ordini e della produzione è un segnale positivo, ma il calo dell'occupazione e l'aumento dei prezzi suggeriscono una situazione ancora instabile. Sarà fondamentale monitorare attentamente i prossimi mesi per capire se questa tendenza di miglioramento si consoliderà o si rivelerà una mera parentesi in un quadro di persistente difficoltà per il settore manifatturiero.